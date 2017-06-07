В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине

«Мы ждем с нетерпением, когда он выйдет. Нам интересно, как Оливер Стоун скомпоновал материал. Он человек очень непредсказуемый в плане творческих проявлений, поэтому нам самим интересно. Мы еще пока его (этот фильм) не видели», — сказал Песков.

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Фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) выйдет в эфир на кабельном телеканале Showtime 12—15 июня .

Ранее Стоун подчеркивал, что лента будет не документальным фильмом, скорее, беседой в форме вопросов и ответов. «Путин — один из самых важных лидеров в мире, и поскольку США объявили его врагом — великим врагом, я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать», — говорил он.

Оливер Стоун — режиссер фильмов «Прирожденные убийцы», «Взвод», The Doors, один из авторов сценария «Лица со шрамом». Обладатель трех «Оскаров» и многих других престижных кинонаград.