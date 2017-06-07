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14:30 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — В Кремле еще не смотрели фильм Оливера Стоуна про Путина и с интересом ждут его выхода, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Мы ждем с нетерпением, когда он выйдет. Нам интересно, как Оливер Стоун скомпоновал материал. Он человек очень непредсказуемый в плане творческих проявлений, поэтому нам самим интересно. Мы еще пока его (этот фильм) не видели», — сказал Песков.

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Фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) выйдет в эфир на кабельном телеканале Showtime 12—15 июня.

Ранее Стоун подчеркивал, что лента будет не документальным фильмом, скорее, беседой в форме вопросов и ответов. «Путин — один из самых важных лидеров в мире, и поскольку США объявили его врагом — великим врагом, я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать», — говорил он.

Оливер Стоун — режиссер фильмов «Прирожденные убийцы», «Взвод», The Doors, один из авторов сценария «Лица со шрамом». Обладатель трех «Оскаров» и многих других престижных кинонаград.

Комментарии
2
М М
Предыдущий документальный проект "Нерассказанная история США" товарища Камнева был удачен. С интересом посмотрю новый.
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Владимир Vell
США объявили его врагом ????? Кто конкретно ? Если сумасшедшая бабка клинтон то это не считается , на "них"не обижаются.
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