Суд окончательно признал права мэрии Омска на Любочку и Степаныча

Сегодня, 7 июня, коллегия по гражданским делам Омского областного суда не удовлетворила жалобу бизнесмена Романа Рудакова, недовольного признанием исключительных прав на скульптуры Любочки и Степанча за омской мэрией.

Напомним, предприниматель был не в восторге от решения Куйбышевского районного суда, удовлетворившего иск мэрии к Роману Рудакову. Договоры отчуждения исключительных прав на городские символы признали недействительными.

Отметим, что бизнесмен подал в суд 25 октября прошлого года к компании «Омский ракурс». В подарочном издании «Омские маршруты к 300-летию города», выпущенном этой фирмой, использовались скульптуры Любочки и сантехника Степаныча.

Выяснилось, что авторы скульптур, Игорь Вахитов и Сергей Норышев, выполнившие эти проекты в 1999 году по заказу мэрии, внезапно решили продать авторские права.

В феврале 2016 года Рудаков получил от авторов эксклюзивное право на производство копий и изображений, совершенно закономерно потребовал с создателей альбома, выпущенного к 300-летнему юбилею города, 7,8 миллионов рублей. Автор злополучных снимков фотограф Владимир Кудринский проходит по делу в качестве третьего лица.

Правда, в ходе судебного процесса предприниматель снизил свои требования до 23 тысяч рублей.