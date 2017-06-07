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14:00 (мск), источник: ТАСС

Песков: намерение ЕС продлить санкции против Крыма диссонируют с настроем в Европе

Представитель Кремля пояснил, что «санкции — обоюдоострое оружие, и все больше и больше страдают производители в странах ЕС от продолжения этих санкций».

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В Кремле считают, что намерение ЕС продлить санкции против Крыма диссонируют с настроем в европейских столицах.

«Считаем эти санкции незаконными, а главное — убеждены в том, что подобные решения, подобные рекомендации самым серьезным образом диссонируют с настроем в европейских столицах», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что «санкции — обоюдоострое оружие, и все больше и больше страдают производители в странах ЕС от продолжения этих санкций».

Намерение ЕС «вызывает у нас, безусловно, сожаление», отметил представитель Кремля. «По-прежнему считаем эти санкции вредящими и странам ЕС, и нам», — добавил он.

Ранее послы 28 стран-членов Евросоюза согласовали продление еще на один год ограничительных мер в отношении Крыма. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС. Как ожидается, это произойдет на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 19 июня в Люксембурге.

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