Песков: намерение ЕС продлить санкции против Крыма диссонируют с настроем в Европе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В Кремле считают, что намерение ЕС продлить санкции против Крыма диссонируют с настроем в европейских столицах.

«Считаем эти санкции незаконными, а главное — убеждены в том, что подобные решения, подобные рекомендации самым серьезным образом диссонируют с настроем в европейских столицах», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что «санкции — обоюдоострое оружие, и все больше и больше страдают производители в странах ЕС от продолжения этих санкций».

Намерение ЕС «вызывает у нас, безусловно, сожаление», отметил представитель Кремля. «По-прежнему считаем эти санкции вредящими и странам ЕС, и нам», — добавил он.