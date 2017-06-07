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14:55 (мск), источник: Клопс.ru

Бывший вице-премьер Калининградской области Елена Волова вошла в состав Общественной палаты России

Экс-заместитель председателя правительства Калининградской области по внутренней политике, советник генерального директора Янтарного комбината по стратегическим коммуникациям, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества Елена Волова вошла в состав Общественной палаты России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Елена Волова будет работать по направлению «Информационное общество, СМИ и массовые коммуникации». Всего в шестой состав ОП по третьей квоте по 13 направлениям выбрали по три члена. В «Общественный контроль» вошли четыре человека.

Кроме Воловой, в развитием информационного общества в ОП будут заниматься директор Фонда поддержки социально ориентированных проектов и программ «Петропавловск» Глеб Кузнецов и руководитель общественной организации по содействованию совершенствованию правовой культуры «Ассоциация юристов Санкт-Петербурга» Илья Ремесло.

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