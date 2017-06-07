Бывший вице-премьер Калининградской области Елена Волова вошла в состав Общественной палаты России

Елена Волова будет работать по направлению «Информационное общество, СМИ и массовые коммуникации». Всего в шестой состав ОП по третьей квоте по 13 направлениям выбрали по три члена. В «Общественный контроль» вошли четыре человека.

Кроме Воловой, в развитием информационного общества в ОП будут заниматься директор Фонда поддержки социально ориентированных проектов и программ «Петропавловск» Глеб Кузнецов и руководитель общественной организации по содействованию совершенствованию правовой культуры «Ассоциация юристов Санкт-Петербурга» Илья Ремесло.