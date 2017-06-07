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14:30 (мск), источник: Om1.ru

Путину сообщили о регулярных выбросах этилмеркаптана в Омске

К президенту обратилась общественница Татьяна Нагибина. Она отправила обращение перед «прямой линией» с главой государства, в котором отметила масштабность проблемы для жителей города.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет в следующий четверг, 15 июня. Возможно, она опять начнется с вопроса про Омск.

Как стало известно сегодня, миссию сообщить главе государства о серьезной экологической проблеме взяла на себя известная омская общественница Татьяна Нагибина, являющаяся руководителем местного отделения партии «Яблоко».

— Омичи жалуются на неприятный запах, а также на ухудшение самочувствия, головную боль и тошноту. Неприятный запах периодически появляется в разных районах города, особенно в городке Нефтяников и на Левом берегу. И в течение всего этого времени надзорные органы не установили источник загрязнения атмосферного воздуха. По состоянию на 5 июня 2017 года виновники так и не установлены, — пожаловалась общественница.

Напомним, в первый раз волна выбросов накрыла Омск в ночь с 8 на 9 марта 2017 года. Неприятный запах появился сразу в нескольких районах города, но особенно сильно он проявлялся в Советском и Кировском округах. Как выяснилось в дальнейшем, это был этилмеркаптан — одорант, использующийся для отдушки природного газа и служащий маркером для обнаружения утечек. В начале марта его концентрация в воздухе превышала предельно допустимые нормы в 400 раз.

После этого серия выбросов повторилась, по факту загрязнения окружающей среды было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет, Росприроднадзор и другие контролирующие органы начали проверку на всех крупных промышленных предприятиях города, но виновного так и не нашли.

Депутатов Госдумы от Омской области обращались с проблемой в Генпрокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь найти источник загрязнения, но ситуация так и не разрешилась. В итоге омичи решили использовать последний козырь и обратиться к главе государства.

Напомним, что прошлая прямая линия с Владимиром Путиным началась с вопроса жительницы Омска про плохие дороги, после чего федеральный центр выделил серьезные средства на ремонт дорог в регионе.

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