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14:58 (мск), источник: УНИАН

Правительство хочет ужесточить контроль за алкоголем и ввести электронную акцизную марку

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об ужесточении контроля оборота алкоголя, который вводит электронные акцизные накладные.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Это законопроект об электронном контроле оборота алкоголя. По нашим расчетам, около 30% рынка находится в тени. Мы предлагаем ввести довольно серьезную систему, которая будет контролировать оборот как на опте, так и в рознице», — сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя законопроект.

По словам министра, законопроект вводит электронные акцизные накладные. При этом в случае оптовой реализации компании не смогут отгружать больше продукции, чем ими было получено акцизных марок. Электронная система будет администрироваться Государственной фискальной службой, а тестовый период, во время которого штрафы и санкции за нарушения не будут начисляться, составит 180 дней.

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