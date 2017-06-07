Назначен новый начальник Самарской таможни

Глава ФТС России Владимир Булавин подписал приказ о назначении 30 мая .

По данным сайта ФТС, Владимир Данченков занимал должность замначальника Приволжского таможенного управления — начальника тыловой службы, а до этого служил в должности начальника Балтийской таможни. Полковник таможенной службы Владимир Данченков владеет тремя специальностями: инженер (в рамках военного образования), юрист и экономист-менеджер в таможенной сфере. В таможенных органах прослужил более 14 лет.

Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен с 15 июля сроком на три года.

Напомним, прежний глава ведомства Вениамин Васильев в марте 2017 г. был переведен на должность начальника Центральной энергетической таможни.