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14:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

Шойгу: террористическая активность может перекинуться в Центральную Азию

АСТАНА, 7 июн — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил опасение, что террористическая активность в Афганистане может перенестись в страны Центральной Азии и заявил о мерах по предотвращению этой угрозы.

Источник: Sputniknews.kz

«В этих целях мы повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой», — сказал Шойгу на заседании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

По его словам, Россия помогает Вооруженным силам центральноазиатских государств совершенствовать боевые возможности.

В частности, в марте текущего года в Таджикистане проведены антитеррористические командно-штабные учения с силовыми структурами республики, на сентябрь запланированы аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств-членов ОДКБ.

Говоря о ситуации в Афганистане, глава российского военного ведомства подчеркнул, что она «ухудшается, военная операция международной коалиции не способствовала умиротворению».

По данным Шойгу, бандформирования ИГИЛ действуют и в Афганистане.

«Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ, число которых достигает 3 500 человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран».

Как заявил глава Минобороны Казахстана Сакен Жасузаков, на фоне обострения межгосударственных противоречий и роста террористических угроз, повышается значение ШОС.

ШОС вносит важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе, подчеркнул он.

«Убежден в том, что региональная стабильность во многом будет зависеть от наших согласованных действий. Поэтому нам необходимо и далее углублять взаимодействие по совместному противодействию негативным тенденциям и угрозам», — цитирует Жасузакова РИА Новости.

В Астане 8—9 июня также состоится саммит ШОС с участием глав государств организации.

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