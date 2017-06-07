Крылатая угроза: депутат требует покончить с мошкарой

Свой запрос Ержан адресовал премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву. Причиной для обращения стали жалобы, поступающие из регионов страны.

«Последние пять лет в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях особую озабоченность вызывают вопросы борьбы с мошкарой. Это явление приходится на май-июнь месяц, в разгар сельскохозяйственных работ, что является преградой для их выполнения», — сказал депутат.

Он отметил, что место укуса мошкары вызывает у человека сильный зуд, отек и повышение температуры. Вместе с тем это негативно сказывается на эпидемиологической обстановке в данных регионах.

«Я хотел бы отметить, что также ежегодно неэффективно расходуются огромные финансовые средства на борьбу с паводками и саранчой. Ежегодно повторяется одно и то же, так как нет системной работы, не налажена работа по предотвращению этих угроз. В связи с тем, что ситуация повторяется из года в год, считаем необходимым усилить ответственность руководителей, имеющих отношение к данной проблеме», — продолжил мажилисмен.

В заключение депутат предложил создать оперативную комиссию с участием ответственных работников центральных, местных органов, а также ученых, занимающихся данным вопросом для борьбы с этими проблемами.