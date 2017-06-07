Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
В Совете Европы ответили на сообщение о блокировке взноса от РФ
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
СМИ: Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
14:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Крылатая угроза: депутат требует покончить с мошкарой

АСТАНА, 7 июн — Sputnik. Депутат мажилиса парламента РК Кудайберген Ержан предложил создать в стране комиссию по борьбе с мошкарой, саранчой, а также паводками, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Свой запрос Ержан адресовал премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву. Причиной для обращения стали жалобы, поступающие из регионов страны.

«Последние пять лет в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях особую озабоченность вызывают вопросы борьбы с мошкарой. Это явление приходится на май-июнь месяц, в разгар сельскохозяйственных работ, что является преградой для их выполнения», — сказал депутат.

Он отметил, что место укуса мошкары вызывает у человека сильный зуд, отек и повышение температуры. Вместе с тем это негативно сказывается на эпидемиологической обстановке в данных регионах.

«Я хотел бы отметить, что также ежегодно неэффективно расходуются огромные финансовые средства на борьбу с паводками и саранчой. Ежегодно повторяется одно и то же, так как нет системной работы, не налажена работа по предотвращению этих угроз. В связи с тем, что ситуация повторяется из года в год, считаем необходимым усилить ответственность руководителей, имеющих отношение к данной проблеме», — продолжил мажилисмен.

В заключение депутат предложил создать оперативную комиссию с участием ответственных работников центральных, местных органов, а также ученых, занимающихся данным вопросом для борьбы с этими проблемами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Джеки Чан увидел в Димаше будущую звезду кино
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
Медведев поручил ведомствам заняться развитием краудфандинга
В Мьянме с радаров пропал военный самолет
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Социологи узнали, что важнее всего в жизни для россиян
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
Конституционный суд защитит покупателей бесхозных квартир
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь