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15:04 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Доведение до самоубийства будет караться тюремным сроком до шести лет.

Источник: AP 2017

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за побуждение детей к суициду.

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Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет, в частности, об уголовной ответственности за создание в интернете так называемых «групп смерти».

Законом внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они, в частности, переводят доведение до самоубийства в категорию тяжких преступлений, которая карается лишением свободы на срок до шести лет.

Также в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, такие как «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

Комментарии
11
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
а какую ответственность несет государство создающие условия жизни при которых людям проще проститься с жизнью чем ежедневно с ней бороться за выживание?
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Владимир Vell
Забугорные тролли-нигелисты иногда вызывают жалость к себе за свою узколобость )
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РЕНАТ АКСЕНОВ
На дорогах ездят убийцы (отпрыски чиновничьи) безнаказанно убивают людей -нет веры в слова предвыборные .
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