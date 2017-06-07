Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет, в частности, об уголовной ответственности за создание в интернете так называемых «групп смерти».

Законом внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они, в частности, переводят доведение до самоубийства в категорию тяжких преступлений, которая карается лишением свободы на срок до шести лет.

Также в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, такие как «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».