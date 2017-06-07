Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»
Доведение до самоубийства будет караться тюремным сроком до шести лет.
Доведение до самоубийства будет караться тюремным сроком до шести лет.
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за побуждение детей к суициду.
Закон опубликован на официальном
Законом внесены поправки в Уголовный и
Также в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, такие как «склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», «организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».