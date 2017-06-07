Комиссия по выборам мэра Омска соберется после Дня России
На следующей неделе, 14 июня, состоится очередное заседание комиссии по выборам омского градоначальника.
На следующей неделе, 14 июня, состоится очередное заседание комиссии по выборам омского градоначальника.
Предполагается, что в этот день выборщики определятся с новой датой выборов мэра. Впрочем, ожидалось, что дату огласят еще на предыдущем заседании — 10 мая — но тогда комиссия проголосовала за перенос своего заседания на июнь. За это время депутатам предлагалось подготовить свои поправки в решение горсовета № 512, касающееся процедуры выборов мэра.
Велика вероятность, что выборы мэра Омска
Ожидается, что на второй конкурс по отбору кандидатов в мэры заявится меньше человек, чем было минувшей весной, но состав выдвиженцев обещает быть более качественным.