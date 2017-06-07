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15:01 (мск), источник: СуперОмск

Комиссия по выборам мэра Омска соберется после Дня России

На следующей неделе, 14 июня, состоится очередное заседание комиссии по выборам омского градоначальника.

Предполагается, что в этот день выборщики определятся с новой датой выборов мэра. Впрочем, ожидалось, что дату огласят еще на предыдущем заседании — 10 мая — но тогда комиссия проголосовала за перенос своего заседания на июнь. За это время депутатам предлагалось подготовить свои поправки в решение горсовета № 512, касающееся процедуры выборов мэра.

Велика вероятность, что выборы мэра Омска все-таки состоятся осенью, поскольку, даже если конкурс стартует 15 июня, пока кандидаты будут подавать заявки и еще в течение месяца собирать необходимые справки, выбрать мэра нынешний состав горсовета вряд ли успеет. Весенняя сессия нынешнего созыва горсовета заканчивается в конце июля.

Ожидается, что на второй конкурс по отбору кандидатов в мэры заявится меньше человек, чем было минувшей весной, но состав выдвиженцев обещает быть более качественным.

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