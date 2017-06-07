Фонд капремонта Пермского края будет реформирован

Сегодня на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края заместитель председателя Правительства Пермского края — руководитель РСТ Антон Удальев представил краевым парламентариям предложения по передаче функций технического заказчика капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах органам местного самоуправления.



Уже в этом году в рамках реализации проекта по реформированию деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» запланированы мероприятия по передаче трем пилотным муниципальным образованиям Пермского края (город Губаха, Пермский и Соликамский муниципальные районы) функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Параллельно с этим, в других территориях функции технического заказчика будут осуществлять сотрудники некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».



По итогам реализации вышеперечисленных мероприятий будет принято решение о целесообразности передачи функций технического заказчика всем органам местного самоуправления, либо о сохранении действующей схемы, предусматривающей присутствие регионального оператора в отдаленных территориях.



Депутаты Антона Удальева поддержали единогласно."В ближайшее время Региональной службой по тарифам Пермского края будут разработаны методические рекомендации по осуществлению данных функций органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, после чего мы надеемся на заключение договоров с муниципалитетами, — пояснил Антон Удальев, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.