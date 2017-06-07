Губернатору Назарову показали импортозамещающие технологии на заводе «Сибгазстройдеталь», снабжающем Газпром

Сегодня, 7 июня, губернатор Виктор Назаров посетил завод «Сибгазстройдеталь», специализирующийся на трубопрокатной продукции. Полгода назад завод запустил сложную технологическую линию, позволяющую изготавливать крутоизогнутые отводы диаметром 700−800 мм. Мощность производственного участка позволяет выпускать более 1000 тонн отводов в год. И эта продукция пользуется высоким спросом на российском рынке.

Глава региона посмотрел процесс производства и оценил новации завода. Ему продемонстрировали кузнечнопрессовое и сборочно-сварочное производства, а также лабораторию по контролю качества.

Как выяснилось, новая линия включает пресс-протяжки, нагревательную печь, пресс-правки, станок для механической обработки, станок для обрезки технологических припусков, деовализатор. При этом технологически сложная линия оснащена сложным оборудованием, которое разрабатывали конструкторы завода.

Весь этот проект направлен на расширение продуктовой линейки завода и укрепление его позиций на рынке соединительных деталей трубопроводов. В год завод выпускает 12 тысяч тонн продукции. «Сибгазстройдеталь» сейчас является самым крупным производителем трубопроводной продукции в регионе и выполняет программу импортозамещения, позволяющую полностью заменять иностранные аналоги.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Ещё в 2010 году предприятие представляло собой один цех. А сейчас это уже развитое производство, конкурентоспособное на рынке России. Предприятие сделало ставку на современные технологии и высокотехнологичное оборудование. Сейчас его номенклатура превышает 4 тысячи позиций. За теми, кто использует инновации, — будущее. Это заводы с новыми технологиями, и они не стоят на месте, обеспечивая себя новыми заказами. Потенциал таких производителей нужно поддерживать и помогать им входить в программы и проекты, которые необходимы для развития Омской области и страны.

Напомним, что «Сибгазстройдеталь» также реализует проекты, направленные на освоение Арктической зоны России. Сейчас основным потребителем продукции завода является Газпром.