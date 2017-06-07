Кубанские депутаты утвердили дату выборов в ЗСК
Она назначена на 10 сентября.
Она назначена на 10 сентября.
Краснодар. 7 июня — Новая Кубань. Соответствующее постановление парламентарии приняли на прошедшей 64-й сессии.
Состав ЗСК шестого созыва будет сокращен. Вместо 100 депутатов, которые входили ранее в парламент, в этом году их численность сократят до 70 человек.
Голосование будет проходить по смешанной системе: половину изберут по одномандатным округам, половину — по партийным спискам.
Таким образом, в Краснодарском крае официально стартовала предвыборная кампания в Законодательное собрание региона.