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15:54 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанские депутаты утвердили дату выборов в ЗСК

Она назначена на 10 сентября.

Краснодар. 7 июня — Новая Кубань. Соответствующее постановление парламентарии приняли на прошедшей 64-й сессии.

Состав ЗСК шестого созыва будет сокращен. Вместо 100 депутатов, которые входили ранее в парламент, в этом году их численность сократят до 70 человек.

Голосование будет проходить по смешанной системе: половину изберут по одномандатным округам, половину — по партийным спискам.

Таким образом, в Краснодарском крае официально стартовала предвыборная кампания в Законодательное собрание региона.

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