Кубанские депутаты утвердили дату выборов в ЗСК

Краснодар. 7 июня — Новая Кубань. Соответствующее постановление парламентарии приняли на прошедшей 64-й сессии.

Состав ЗСК шестого созыва будет сокращен. Вместо 100 депутатов, которые входили ранее в парламент, в этом году их численность сократят до 70 человек.

Голосование будет проходить по смешанной системе: половину изберут по одномандатным округам, половину — по партийным спискам.

Таким образом, в Краснодарском крае официально стартовала предвыборная кампания в Законодательное собрание региона.