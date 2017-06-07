Жириновский станет «паровозом» омских либерал-демократов в Горсовет

Сегодня, 7 июня, стало известно, что исполняющий обязанности координатора омского регионального отделения ЛДПР Сергей Трубин в Москве передал партийные списки в Горсовет.

Стали известны и некоторые фамилии, которые находятся на согласовании в столице.

По данным портала Om1.ru, в Горсовет точно пойдут действующий депутат Алексей Ложкин и осполняющий обязанности координатора омского отделения ЛДПР Сергей Трубин. Также есть информация, что «паровозом» в городской парламент выступит партийный лидер Владимир Жириновский.

Остальные фамилии либерал-демократы обещают официально назвать после 20 июня.

Отметим, что после ухода с поста координатора омского отделения ЛДПР Яна Зелинского, в партии не осталось сильных харизматичных политиков.

Так, сменщик Зелинского, присланный из Москвы, Алексей Ромахин оказался не склонен к эпатажным выходкам в духе всех жириновцев. Он проработал главой омских либерал-демократов меньше года, с 17 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года. Не оказавшись в партсписках претендентов в Госдуму, Ромахин скоропостижно оставил этот пост.

После него в лидеры омских жириновцев «сватали» алтайского активиста либерал-демократов Андрея Щукина. Не проработав координатором и нескольких дней, политик получил пост замгубернатора Алтайского края, и не поехал в Омск.

Сейчас обязанности руководителя исполняет 26-летний Сергей Трубин, пока малоизвестный политической элите региона.