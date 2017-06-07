Жириновский станет «паровозом» омских либерал-демократов в Горсовет
Стало известно, кто из местных представителей партии намерен штурмовать городской парламент.
Стало известно, кто из местных представителей партии намерен штурмовать городской парламент.
Сегодня, 7 июня, стало известно, что исполняющий обязанности координатора омского регионального отделения ЛДПР Сергей Трубин в Москве передал партийные списки в Горсовет.
Стали известны и некоторые фамилии, которые находятся на согласовании в столице.
По данным портала Om1.ru, в Горсовет точно пойдут действующий депутат Алексей Ложкин и осполняющий обязанности координатора омского отделения ЛДПР Сергей Трубин. Также есть информация, что «паровозом» в городской парламент выступит партийный лидер Владимир Жириновский.
Остальные фамилии
Отметим, что после ухода с поста координатора омского отделения ЛДПР Яна Зелинского, в партии не осталось сильных харизматичных политиков.
Так, сменщик Зелинского, присланный из Москвы, Алексей Ромахин оказался не склонен к эпатажным выходкам в духе всех жириновцев. Он проработал главой омских
После него в лидеры омских жириновцев «сватали» алтайского активиста
Сейчас обязанности руководителя исполняет 26-летний Сергей Трубин, пока малоизвестный политической элите региона.