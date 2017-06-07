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16:01 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже главой управы Ленинского района утвердили Сергея Корчевникова

В среду, 7 июня, на заседании горДумы Воронежа депутаты утвердили главой управы Ленинского района Сергея Корчевникова.

В тайном голосовании принял участие 31 депутат. После подведения его итогов оказалось, что кандидатуру Сергея Корчевникова поддержали единогласно.

Напомним, что прошлый руководитель управы Ленинского района Геннадий Швырков покинул пост 30 сентября 2016 года. Чиновник ушел на повышение в правительство Тульской области. Там ему предложили место замминистра дорожного хозяйства.

45-летний Сергей Корчевников имеет три высших образования. Первое — инженер-метеоролог. Второе — финансист, а третье — юрист. В 90-е годы он служил в вооруженных силах, потом в налоговой полиции и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. С 2014 года он перешел на работу в мэрию Воронежа. До назначения на пост главы района он занимал должность руководителя управления административно-технического контроля.

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