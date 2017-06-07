В Воронеже главой управы Ленинского района утвердили Сергея Корчевникова

В тайном голосовании принял участие 31 депутат. После подведения его итогов оказалось, что кандидатуру Сергея Корчевникова поддержали единогласно.

Напомним, что прошлый руководитель управы Ленинского района Геннадий Швырков покинул пост 30 сентября 2016 года. Чиновник ушел на повышение в правительство Тульской области. Там ему предложили место замминистра дорожного хозяйства.