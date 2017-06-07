Лукашенко отправится в Астану на саммит ШОС

Беларусь в качестве наблюдателя в ШОС принимает активное участие в широком круге мероприятий по всем основным измерениям: политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному.

«В своем выступлении на саммите глава государства озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча президента Беларуси с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что два президента обсудят повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.