Лукашенко отправится в Астану на саммит ШОС
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко
Беларусь в качестве наблюдателя в ШОС принимает активное участие в широком круге мероприятий по всем основным измерениям:
«В своем выступлении на саммите глава государства озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча президента Беларуси с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сообщили в
Там добавили, что два президента обсудят повестку дня
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