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16:00 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко отправится в Астану на саммит ШОС

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8—9 июня совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Источник: Sputnik.by

Беларусь в качестве наблюдателя в ШОС принимает активное участие в широком круге мероприятий по всем основным измерениям: политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному.

«В своем выступлении на саммите глава государства озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения. Кроме того, запланирована двусторонняя встреча президента Беларуси с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что два президента обсудят повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.

В пресс-службе отметили, что Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, где представлен и белорусский павильон. Официально свое участие в выставке подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.

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