Посол Евросоюза пригласил Алиханова в Литву сыграть в уличный баскетбол

Посол Евросоюза вышел на брифинг к представителям СМИ с рукой на перевязи. Он сообщил, что получил травму, как и Антон Алиханов, «из-за баскетбола и страсти к региональному сотрудничеству».

«Мне было приятно познакомиться, я в первый раз встречался с губернатором Антоном Алихановым. Для меня это уже шестое знакомство с губернаторами Калининградской области. Со всеми я общался — от покойного Юрия Маточкина до Николая Цуканова, и сейчас с господином Алихановым познакомился. Молодой динамичный политик, разделяющий страсть к баскетболу и сотрудничеству», — сказал Ушацкас.

Он рассказал, что пригласил Антона Алиханова в будущем году приехать в свой родной город Скуодас, где последние 15 лет проводится турнир по уличному баскетболу на кубок посла. «Я думаю, мы оба выздоровеем, — сказал Ушацкас. — Антон Алиханов также пригласил меня приехать в Калининград. Я так понимаю, тут собираются строить стрит-баскетбольную площадку».

Напомним, две недели назад врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов получил травму во время турнира по уличному баскетболу, позже в Москве ему сделали операцию, в настоящее время Алиханов передвигается на костылях.