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17:09 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает на пост директора ФБР Кристофера Рэя, который работал помощником генпрокурора США в 2003—2005 годах.

Источник: Reuters

В своем аккаунте в «Твиттере» Трамп охарактеризовал Рэя как «человека с безупречной репутацией».

Кристофер Рэй не только работал в администрации Джорджа Буша-младшего, но также был адвокатом губернатора Нью-Джерси и соратника Трампа Криса Кристи.

В настоящее время Рэй работает юристом международной юридической компании King & Spadling и председательствует в группе, которая специализируется на правительственных расследованиях.

Должность главы ФБР остается вакантной с тех пор, как Трамп уволил предыдущего главу ведомства Джеймса Коми, заявив, что тот «не в состоянии эффективно руководить бюро».

Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как ожидается, 8 июня Коми ответит на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования по этому делу.

Сам Дональд Трамп называл расследование о связях своего штаба с Россией «величайшей охотой на ведьм». Российская сторона отрицает какое-либо вмешательство в избирательный процесс в США.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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