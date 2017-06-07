Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает на пост директора ФБР Кристофера Рэя, который работал помощником генпрокурора США в 2003—2005 годах.
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает на пост директора ФБР Кристофера Рэя, который работал помощником генпрокурора США в 2003—2005 годах.
В своем аккаунте в «Твиттере» Трамп охарактеризовал Рэя как «человека с безупречной репутацией».
Кристофер Рэй не только работал в администрации Джорджа
В настоящее время Рэй работает юристом международной юридической компании King & Spadling и председательствует в группе, которая специализируется на правительственных расследованиях.
Должность главы ФБР остается вакантной с тех пор, как Трамп уволил предыдущего главу ведомства Джеймса Коми, заявив, что тот «не в состоянии эффективно руководить бюро».
Критики Трампа, в свою очередь, предположили, что увольнение Коми связано с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
Как ожидается, 8 июня Коми ответит на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования по этому делу.
Сам Дональд Трамп называл расследование о связях своего штаба с Россией «величайшей охотой на ведьм». Российская сторона отрицает