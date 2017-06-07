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16:53 (мск), источник: Вести - Воронеж

Депутат Госдумы, курирующий Воронежскую область, предложил вернуть гимн «Боже, Царя храни!»

Также прозвучало предложение о переходе страны на юлианский календарь.

Вновь сделать гимном страны «Боже, Царя храни!» — такое предложение на рассмотрение Госдумы вынесли депутаты ЛДПР, среди которых оказался Борис Чернышов, курирующий Воронежскую область. Об этом сообщает «ТАСС».

Соответствующий законопроект и пояснительная записка к нему уже опубликованы в электронной базе нижней палаты.

— Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей, — подчеркнули авторы инициативы.

Также «веса» своим словам они добавили напоминанием, что «Боже, Царя храни!» было гимном Российской империи с 1834 года вплоть до Февральской революции в 1917 году. Причём слова для него сочинил поэт Василий Жуковский, а музыку написал композитор Алексей Львов.

По мнению парламентариев, данный законопроект «возродит историческую российскую государственную символику, повысит её значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание». А также поможет обрести «историческую преемственность» поколений, которые пережили разные государственные режимы.

Помимо этого депутаты выступили с предложением о переходе России на юлианский календарь. Проект с поправками в закон «Об исчислении времени в РФ» также был вынесен на рассмотрение Госдумы.

Свою инициативу либерал-демократы объяснили тем, что многие ученые считают григорианский календарь — не совершенным. Он не учитывает замедленное вращение Земли, удлиняющее продолжительность дня. Также, в качестве аргумента, парламентарии обратились к истории — «до захвата власти большевиками в 1917 году» в стране использовался всегда.

Стоит отметить, что Борис Чернышов — один из самых молодых парламентариев. И при этом депутат не раз уже выступал с самыми разнообразными инициативами: начиная от ужесточения штрафов за несоблюдение продажи алкоголя и до введения запрета для вейперов парить в общественных местах.

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