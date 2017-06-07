Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: уехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
Анна Семенович прокомментировала свою беременность
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли крупные потери – СМИ
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Теракт в Лондоне
16:40 (мск), источник: УНИАН

В ГПУ рассказали об обысках в горсовете Ирпеня

По результатам проведенных следственных действий ГПУ намерена предоставить дополнительную информацию.

Обыск в городском совете Ирпеня Киевской области проводился в рамках расследования уголовного производства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте также
Подозреваемый в хищениях мэр Ирпеня вышел на работу

«В среду, 7 июня, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области, на основании постановлений суда проводит одновременно ряд санкционированных обысков. Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в помещении Ирпенского горсовета.

По результатам проведенных следственных действий ГПУ намерена предоставить дополнительную информацию.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

Как сообщал УНИАН, мэр Ирпеня Владимир Карплюк сообщил утром в Facebook, что сегодня полиция проводит обыск в горсовете. По его словам, он, его заместитель и еще одна сотрудница горсовета в настоящее время находятся в командировке в США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
НАБУ в настоящее время расследует 333 уголовных дела: 68 из них переданы в суд
Росавиация пригрозила авиакомпаниям отменой чартерных рейсов
Трамп выбрал кандидата на пост нового директора ФБР
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море
В Кремле рассказали об интересе к фильму Оливера Стоуна о Путине
Поломка самолета задержала совещание у Медведева по авиапрому
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»
Балетмейстер Мариинки скончался в кресле стоматолога
Спорт
СМИ: Ещё один английский клуб ведет переговоры со Слуцким Ранее британские СМИ сообщали, что Слуцкий на следующей неделе подпишет двухлетний контракт с «Халлом»
Авто
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta АВТОВАЗ начал серийное производство двухтопливной версии седана Lada Vesta, которая получила приставку CNG
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Скандинавский интерьер, наполненный цветом и живыми растениями
Слушания по реновации в Госдуме: что уже известно
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь