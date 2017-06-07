В ГПУ рассказали об обысках в горсовете Ирпеня

Обыск в городском совете Ирпеня Киевской области проводился в рамках расследования уголовного производства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«В среду, 7 июня, прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области, на основании постановлений суда проводит одновременно ряд санкционированных обысков. Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в помещении Ирпенского горсовета.

По результатам проведенных следственных действий ГПУ намерена предоставить дополнительную информацию.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

Как сообщал УНИАН, мэр Ирпеня Владимир Карплюк сообщил утром в Facebook, что сегодня полиция проводит обыск в горсовете. По его словам, он, его заместитель и еще одна сотрудница горсовета в настоящее время находятся в командировке в США.