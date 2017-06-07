Против партии Тимошенко возбуждено дело — НАПК

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины обнаружило нарушения в финансовом отчете партии «Батькивщина», лидером которой является Юлия Тимошенко, в связи с чем заведено уголовное производство по факту подделки документа, сообщается в среду на сайте ведомства.

«Материалы с выявленными нарушениями были направлены в Национальную полицию Украины. Сведения по факту подделки документа были внесены в единый реестр досудебных расследований (заведено уголовное дело — ред.) по признакам уголовного правонарушения», — говорится в сообщении.

По данным НАПК, дело против «Батькивщины» возбуждено «за представление недостоверных данных в финансовом отчете».

В частности, как отметили в ведомстве, во время анализа отчета «Батькивщины» (Киевская область) за четвертый квартал 2016 года установлены нарушения по осуществлению взносов денежных средств. Кроме того, в отчетах Ивано-Франковской городской организации, Галицкой районной организации, Тисменицкой районной организации партии отражены недостоверные сведения в отношении арендованного имущества и получения спонсорских взносов в четвертом квартале 2016 года, добавили в НАПК.

Напомним, в марте глава НАПК Наталья Корчак сообщила, что ведомство проводит внеплановую проверку «Батькивщины» из-за выявленных нарушений в части взносов в пользу партии.

Ранее НАПК заявляло, что выявило нарушение порядка финансирования 12 партий, а также административные нарушения порядка предоставления или получения взноса на поддержку у трех партий.