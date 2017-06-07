Экс-мэр Арзамаса Нижегородской области Татьяна Парусова подала иск к Гордуме Арзамаса

Согласно опубликованной информации, иски к местному парламенту 30 мая подали Татьяна Парусова, бывший замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев, а также депутаты Сергей Карпов, Андрей Монахов, Роман Кудряшов, Алексей Мельников, Роман Лаптев, Андрей Медин, Павел Малынин, Андрей Усачев и Евгений Кочешков. Заседания по искам еще не назначены.

Александр Камаев (как и Татьяна Парусова), напомним, подавал заявку на участие в конкурсе по выдвижению кандидатов на пост мэра Арзамаса, однако до итогового голосования депутатов конкурсной комиссией допущен не был. Он пояснил НИА «Нижний Новгород», что Дума определила несколько иной круг условий участия в конкурсном отборе, чем тот, который в итоге требовала конкурсная комиссия.

«До нас не было доведено, что конкурс будет предусматривать собеседование, а также презентацию концепции развития муниципального образования. Кроме того, я планирую оспорить в Нижегородском областном суде положения Устава Арзамаса, в котором наименование должности главы муниципалитета звучит иначе, чем в областном законе. Отмечу, что конкурс был объявлен именно на эту не прописанную в законе должность: «глава муниципального образования — мэр г. Арзамас», — рассказал Камаев.

Ссылаясь на иски депутатов, он отметил, что они требуют признать незаконными назначение заседание Гордумы на 1 марта (на этом заседании была назначена дата конкурса и сформирован состав конкурсной комиссии). По мнению «народных избранников», Михаил Мухин — на тот момент председатель Гордумы — незаконно отменил ранее назначенное на 28 февраля заседание и перенес его на 1 марта.

«Соответственно, ставятся под сомнения и решения, принятые на этом заседании», — отметил Александр Камаев.