Албин пообещал сохранить доходный дом Лядова на Обводном

Законодательное собрание Петербурга отклонило предложение депутата Оксаны Дмитриевой о сохранении дома № 66 по Обводному каналу, известному как доходный дом Лядова. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», за предложение сохранить дом отдали голоса лишь 9 депутатов городского парламента. Остальные предпочли вообще не голосовать.

Объект стал жертвой проекта Генплана, который уже утвердили во втором чтении в Законодательном собрании. Он предполагает пробивку Подъездного переулка до Боровой улицы через землю, на которой расположен жилой дом. Депутат Оксана Дмитриева предложила изменить трассировку и провести дорогу через соседний пустырь, однако депутаты отказались от этого.

Депутат Сергей Никешин вспомнил про позицию городского правительства, которое уже отказывалось переносить дорогу. Присутствующий на заседании ЗакСа вице-губернатор Игорь Албин заявил, что готов скорректировать по данному вопросу свою позицию, однако депутаты все равно проголосовали против сохранения дома Лядова.