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18:45 (мск), источник: Фонтанка

Албин пообещал сохранить доходный дом Лядова на Обводном

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 7 июня пообещал сохранить доходный дом Лядова на Обводном, несмотря на то, что городские депутаты высказались за снос здания.

Источник: РИА "Новости"

Законодательное собрание Петербурга отклонило предложение депутата Оксаны Дмитриевой о сохранении дома № 66 по Обводному каналу, известному как доходный дом Лядова. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», за предложение сохранить дом отдали голоса лишь 9 депутатов городского парламента. Остальные предпочли вообще не голосовать.

Объект стал жертвой проекта Генплана, который уже утвердили во втором чтении в Законодательном собрании. Он предполагает пробивку Подъездного переулка до Боровой улицы через землю, на которой расположен жилой дом. Депутат Оксана Дмитриева предложила изменить трассировку и провести дорогу через соседний пустырь, однако депутаты отказались от этого.

Депутат Сергей Никешин вспомнил про позицию городского правительства, которое уже отказывалось переносить дорогу. Присутствующий на заседании ЗакСа вице-губернатор Игорь Албин заявил, что готов скорректировать по данному вопросу свою позицию, однако депутаты все равно проголосовали против сохранения дома Лядова.

Позже в разговоре с журналистами Албин заявил, что жилой дом 1903 года является историческим зданием, из-за чего его снос в любом случае невозможен.

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