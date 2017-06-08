Глава Петропавловского района перейдет в правительство Воронежской области

Исполнять обязанности Алексея Собкалова до осени 2017 года будет заместитель главы районной администрации Юрий Шевченко, сообщил пресс-центр правительства Воронежской области в среду, 17 июня.

Чиновник сообщил губернатору о решении не участвовать в конкурсе на должность главы администрации района во время рабочей встречи. Алексей Гордеев решение поддержал и предложил Алексею Собкалову новую должность. Глава региона отметил, что навыки и потенциал такого опытного управленца будут полезны в дальнейшей работе по поддержке местного самоуправления и развитию области в целом. Какой пост займет чиновник, корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-центре облправительства не уточнили.