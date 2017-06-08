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08:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глава Петропавловского района перейдет в правительство Воронежской области

Губернатор Алексей Гордеев предложил главе администрации Петропавловского района Алексею Собкалову перейти на работу в областное правительство.

Исполнять обязанности Алексея Собкалова до осени 2017 года будет заместитель главы районной администрации Юрий Шевченко, сообщил пресс-центр правительства Воронежской области в среду, 17 июня.

Чиновник сообщил губернатору о решении не участвовать в конкурсе на должность главы администрации района во время рабочей встречи. Алексей Гордеев решение поддержал и предложил Алексею Собкалову новую должность. Глава региона отметил, что навыки и потенциал такого опытного управленца будут полезны в дальнейшей работе по поддержке местного самоуправления и развитию области в целом. Какой пост займет чиновник, корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-центре облправительства не уточнили.

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