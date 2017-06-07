Порошенко не доверяют 78% украинцев — опрос

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президенту Украины Петру Порошенко полностью доверяют только 1,9% граждан страны, «скорее доверяют» — 15,9%, а не доверяют в той или иной степени 78,1% населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра социальных исследований «София», который проводился с 26 мая по 1 июня 2017 года.

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«Причем недоверие к президенту доминирует во всех макрорегионах страны: и на юго-востоке, и в центральных областях, и на западе», — отмечает социологическая компания.

Кроме того, «совсем не доверяют» или «скорее не доверяют» председателю Рады Андрею Парубию 82,0% респондентов, главе МВД страны Арсену Авакову — 81,9% опрошенных, а секретарю СНБО Александру Турчинову — 81,5%.

Применительно к институтам власти, Верховной раде не доверяют 89,4% украинцев, а правительству — 86,2%.