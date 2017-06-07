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20:21 (мск), источник: Капитал

Чтобы посадить Тимошенко, придется менять Конституцию, — Кузьмин

В Украине Конституцией запрещено наказывать дважды за одно и то же преступление.

Источник: Капитал

В Украине Конституцией запрещено наказывать дважды за одно и то же преступление. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин. Так он прокомментировал заявление руководителя фракции Блока Петра Порошенко в парламенте Артура Герасимова, призвавшего правоохранительные органы «дать правовую оценку подписанным в 2009 году Юлией Тимошенко газовым контрактам».

«Генпрокуратура раньше уже расследовала дело о газовых контрактах Тимошенко, которое окончилось для нее обвинительным приговором. Но все они, включая самого Порошенко, заявляли на весь мир о незаконном привлечении к уголовной ответственности лидера оппозиции за, цитирую, «принятие ею политического решения по подписанию газового контракта, которым она спасла Европу от замерзания», — напомнил Кузьмин.

Бывший замгенпрокурора подчеркнул, что после ее освобождения из колонии Верховная рада приняла закон о декриминализации преступления, по которому была осуждена Тимошенко, исключив его из Уголовного кодекса. Вслед за этим суд пересмотрел ее дело и оправдал экс-премьера, применив к ней уже новые правила. Теперь же, власть передумала и пытается снова посадить бывшего премьера.

«Люди Порошенко взамен на прекращение уголовного дела, возбужденного против меня по заказу Луценко, просили помочь им еще раз “посадить Юлю на нары”, а получив от меня категорический отказ от какого-либо сотрудничества с ними, решили действовать самостоятельно. Но, похоже, у команды луценковских прокуроров нет ни ума, ни фантазии раз они решили “посадить” Тимошенко за те же самые газовые контракты, за которые она уже была оправдана… Заглянули бы в Конституцию, что ли,… в нашей стране запрещено наказывать дважды за одно и то же преступление…», — напомнил Ренат Кузьмин.

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