Чтобы посадить Тимошенко, придется менять Конституцию, — Кузьмин
В Украине Конституцией запрещено наказывать дважды за одно и то же преступление.
В Украине Конституцией запрещено наказывать дважды за одно и то же преступление.
В Украине Конституцией запрещено наказывать дважды за одно и то же преступление. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин. Так он прокомментировал заявление руководителя фракции Блока Петра Порошенко в парламенте Артура Герасимова, призвавшего правоохранительные органы «дать правовую оценку подписанным в 2009 году Юлией Тимошенко газовым контрактам».
«Генпрокуратура раньше уже расследовала дело о газовых контрактах Тимошенко, которое окончилось для нее обвинительным приговором. Но все они, включая самого Порошенко, заявляли на весь мир о незаконном привлечении к уголовной ответственности лидера оппозиции за, цитирую, «принятие ею политического решения по подписанию газового контракта, которым она спасла Европу от замерзания», — напомнил Кузьмин.
Бывший замгенпрокурора подчеркнул, что после ее освобождения из колонии Верховная рада приняла закон о декриминализации преступления, по которому была осуждена Тимошенко, исключив его из Уголовного кодекса. Вслед за этим суд пересмотрел ее дело и оправдал
«Люди Порошенко взамен на прекращение уголовного дела, возбужденного против меня по заказу Луценко, просили помочь им еще раз “посадить Юлю на нары”, а получив от меня категорический отказ от