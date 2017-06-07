Чтобы посадить Тимошенко, придется менять Конституцию, — Кузьмин

В Украине Конституцией запрещено наказывать дважды за одно и то же преступление. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин. Так он прокомментировал заявление руководителя фракции Блока Петра Порошенко в парламенте Артура Герасимова, призвавшего правоохранительные органы «дать правовую оценку подписанным в 2009 году Юлией Тимошенко газовым контрактам».

«Генпрокуратура раньше уже расследовала дело о газовых контрактах Тимошенко, которое окончилось для нее обвинительным приговором. Но все они, включая самого Порошенко, заявляли на весь мир о незаконном привлечении к уголовной ответственности лидера оппозиции за, цитирую, «принятие ею политического решения по подписанию газового контракта, которым она спасла Европу от замерзания», — напомнил Кузьмин.