«Несущие Бред Придурки» и другие изюминки британских выборов
Голосование между проповедью и получкой,
Голосование между проповедью и получкой,
Голосование между проповедью и получкой,
В четверг, 8 июня, в Британии пройдут внеочередные выборы в парламент.
В большинстве демократических стран выборы проходят в выходные, в Британии же все важнейшие голосования — начиная с 1935 года — проводят по четвергам.
Почему? Поскольку эта традиция складывалась постепенно и до самого недавнего времени не была оформлена законодательно, изначальных мотивов точно никто не знает, но самая распространенная версия примерно такова: когда после Первой мировой выборы стали проводить в один день, политики хотели, чтобы этот день отстоял как можно дальше от воскресной проповеди, но не попадал на пятницу, когда трудящиеся получали зарплату и пропивали ее в пабе.
Таким образом, выбора не оставалось — только четверг.
Более развернутый вариант этой гипотезы гласит, что опасения были связаны конкретно с проповедниками Свободной Церкви Англии, которые в массе были сторонниками Либеральной партии (известные из учебников истории «виги», прекратили существование в первой половине ХХ века), и агитаторами из числа консерваторов в пабах.
Избирательная комиссия Британии несколько лет назад изучала вопрос о переносе выборов на воскресенье, но решила, что явку это вряд ли повысит, зато создаст новые трудности, например, с голосованием тех избирателей, которые на выходные уезжают
Люди, которые следят за британской политикой изредка и только по заголовкам новостей, а со школы помнят словесную пару «тори — виги», нередко думают, что в Британии есть только две партии. Максимум три.
На самом деле, хотя ведущих общенациональных партий и в самом деле сейчас две — Консервативная и Лейбористская — в последнем составе Палаты общин были представлены целых двенадцать партий.
«Несущие Бред Придурки»
Помимо консерваторов и лейбористов, это партия «Либеральные демократы» (в 2010—2015 годах они были младшими партнерами консерваторов по коалиционному правительству), Зеленые, Партия независимости Соединенного Королевства, а также региональные партии: Шотландская национальная партия (крупнейшая фракция после консерваторов и лейбористов), валлийская «Плайд Камри» («Партия Уэльса») и четыре североирландских партии: Демократическая юнионистская,
И это только те партии, чьи депутаты прошли в парламент. Например, с
Лидер лейбористов Джереми Корбин в своем округе
В округе лидера либдемов Тима Фаррона баллотируется независимый кандидат Мистер Рыбная палочка.
Первый парень на округе
Система выборов в Британии — исключительно мажоритарная, то есть все члены Палаты общин избираются в одномандатных округах (их с недавнего времени — 650), причем в один тур.
Защитники мажоритарной системы говорят, что так каждый депутат лучше чувствует связь со своими избирателями.
Критики утверждают, что в этой системе заложена возможность сильного искажения воли большинства избирателей.
В других европейских демократиях парламент или нижнюю палату парламента, как правило, полностью или частично выбирают по пропорциональной системе, то есть избиратели отдают голос за общенациональный или региональный партийный список, и партия получает мандаты пропорционально доле голосов.
В британской же системе теоретически возможно, что большинство мандатов получит партия, намного менее популярная, чем соперники. Для этого достаточно с минимальным перевесом выиграть в большинстве округов, подчистую отдав соперникам остальные округа.
Но это теория, а на практике, конечно, во всех округах есть сторонники разных партий.
Это, однако, приводит к результатам, которые многие тоже считают искажением воли народа. При выборах в один тур с несколькими соискателями мандата для победы достаточно относительно небольшого процента голосов.
В новейшей истории уже были победы с результатом в двадцать с небольшим процентов, а теоретически можно получить мандат и с еще более скромным результатом.
Если, скажем, десять кандидатов в округе набирают примерно поровну голосов, то для победы достаточно 10% с маленьким хвостиком. «А остальные 90% чувствуют себя обманутыми и без представителя в парламенте», — говорят сторонники избирательной реформы.
Избиратели не хотят чувствовать себя обманутыми — и это ведет к ещё одному не очень желательному проявлению недостатков однотуровой мажоритарной системы: она заставляет людей голосовать «тактически».
Если кандидат от любимой партии считается непроходным, то его сторонники отдают голос наименее неприятному для них кандидату из числа имеющих шансы на победу, и это встречается сплошь и рядом.
Впрочем, при пропорциональной системе сторонники мелких партий тоже сталкиваются с такой проблемой.
Противники мажоритарной системы утверждают, ссылаясь в том числе на это «тактическое голосование», что она консервирует фактическую двухпартийность.
Их оппоненты возражают, что как раз выборы по округам позволяют баллотироваться и по крайней мере надеяться на успех самым разным мелким партиям и независимым кандидатам.
Кандидаты-иностранцы
В большинстве демократий мира выдвигать свои кандидатуры на выборах имеют право только граждане стран, но в бывшей Британской империи на выборах Палаты общин могут баллотироваться не только подданные Соединенного Королевства, но и граждане Ирландии, а также граждане стран Содружества, имеющие право на свободный въезд и постоянное проживание в Британии.
При этом стать независимым кандидатом в депутаты парламента очень просто: достаточно собрать подписи всего десяти зарегистрированных в округе избирателей, правильно заполнить анкету и подать эти документы в срок — за 19 рабочих дней до выборов.
Процедура регистрации кандидатов от партий тоже совсем проста, как и официальная регистрация партий.
При Избирательной комиссии Великобритании и Северной Ирландии сейчас зарегистрированы 405 партий, от больших до микроскопических.
В их число входят, например, партия «Пивко, табачок и шкварки», «Аль-Зебабистская партия Уууга», партия «Рыла — вон из корыта», партия «Дети Атома», Партия космических флотов. Есть и Партия здравого смысла.
До самого недавнего времени
Много лет назад об этом вспоминал президент России Владимир Путин, обосновывая своеобразие российской «суверенной демократии»: вот в Британии, сказал он
В 2011 году в Британии был принят «Акт о фиксированном сроке полномочий парламента», и по этому закону выборы в Палату общин теперь должны проходить каждые пять лет в первый четверг мая.
Досрочные выборы допускаются в двух случаях: при вотуме недоверия правительству, а также в случае, если за самороспуск и новые выборы проголосуют более двух третей депутатов.
Последней процедурой и воспользовалась
Юри Вендик. Русская служба