«Несущие Бред Придурки» и другие изюминки британских выборов

Источник: AFP 2017

Голосование между проповедью и получкой, кандидаты-иностранцы, потешные партии — выборы в Британии имеют массу интересных особенностей. В четверг, 8 июня, в Британии пройдут внеочередные выборы в парламент. В большинстве демократических стран выборы проходят в выходные, в Британии же все важнейшие голосования — начиная с 1935 года — проводят по четвергам. Почему? Поскольку эта традиция складывалась постепенно и до самого недавнего времени не была оформлена законодательно, изначальных мотивов точно никто не знает, но самая распространенная версия примерно такова: когда после Первой мировой выборы стали проводить в один день, политики хотели, чтобы этот день отстоял как можно дальше от воскресной проповеди, но не попадал на пятницу, когда трудящиеся получали зарплату и пропивали ее в пабе. Таким образом, выбора не оставалось — только четверг. Более развернутый вариант этой гипотезы гласит, что опасения были связаны конкретно с проповедниками Свободной Церкви Англии, которые в массе были сторонниками Либеральной партии (известные из учебников истории «виги», прекратили существование в первой половине ХХ века), и агитаторами из числа консерваторов в пабах.

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Избирательная комиссия Британии несколько лет назад изучала вопрос о переносе выборов на воскресенье, но решила, что явку это вряд ли повысит, зато создаст новые трудности, например, с голосованием тех избирателей, которые на выходные уезжают куда-нибудь отдыхать. Люди, которые следят за британской политикой изредка и только по заголовкам новостей, а со школы помнят словесную пару «тори — виги», нередко думают, что в Британии есть только две партии. Максимум три. На самом деле, хотя ведущих общенациональных партий и в самом деле сейчас две — Консервативная и Лейбористская — в последнем составе Палаты общин были представлены целых двенадцать партий. «Несущие Бред Придурки» Помимо консерваторов и лейбористов, это партия «Либеральные демократы» (в 2010—2015 годах они были младшими партнерами консерваторов по коалиционному правительству), Зеленые, Партия независимости Соединенного Королевства, а также региональные партии: Шотландская национальная партия (крупнейшая фракция после консерваторов и лейбористов), валлийская «Плайд Камри» («Партия Уэльса») и четыре североирландских партии: Демократическая юнионистская, Социал-демократическая лейбористская, Юнионистская партия Ольстера и Шинн Фейн. И это только те партии, чьи депутаты прошли в парламент. Например, с премьер-министром Терезой Мэй в округе Мейденхед к западу от Лондона за мандат будут бороться кандидаты от Официальной Партии Чудовищного Несущего Бред Придурка (The Official Monster Raving Loony Party, ОПЧНБП), Партии благосостояния животных, Справедливой партии, Христианского народного союза, а также четыре независимых кандидата. Лидер лейбористов Джереми Корбин в своем округе Ислингтон-Норт на севере Лондона тоже бьется с кандидатом от шуточной ОПЧНБП, а также с членами Социалистической партии Великобритании, Коммунистической лиги и двумя независимыми кандидатами. В округе лидера либдемов Тима Фаррона баллотируется независимый кандидат Мистер Рыбная палочка. Первый парень на округе Система выборов в Британии — исключительно мажоритарная, то есть все члены Палаты общин избираются в одномандатных округах (их с недавнего времени — 650), причем в один тур.

У этой системы много критиков, но менять ее не решаются — это был бы слишком кардинальный слом традиции.

Защитники мажоритарной системы говорят, что так каждый депутат лучше чувствует связь со своими избирателями. Критики утверждают, что в этой системе заложена возможность сильного искажения воли большинства избирателей. В других европейских демократиях парламент или нижнюю палату парламента, как правило, полностью или частично выбирают по пропорциональной системе, то есть избиратели отдают голос за общенациональный или региональный партийный список, и партия получает мандаты пропорционально доле голосов.

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В британской же системе теоретически возможно, что большинство мандатов получит партия, намного менее популярная, чем соперники. Для этого достаточно с минимальным перевесом выиграть в большинстве округов, подчистую отдав соперникам остальные округа. Но это теория, а на практике, конечно, во всех округах есть сторонники разных партий. Это, однако, приводит к результатам, которые многие тоже считают искажением воли народа. При выборах в один тур с несколькими соискателями мандата для победы достаточно относительно небольшого процента голосов. В новейшей истории уже были победы с результатом в двадцать с небольшим процентов, а теоретически можно получить мандат и с еще более скромным результатом.

Формально премьер-министра назначает королева. Фактически, по традиции, им автоматически становится лидер победившей на выборах партии | Источник: AP

Если, скажем, десять кандидатов в округе набирают примерно поровну голосов, то для победы достаточно 10% с маленьким хвостиком. «А остальные 90% чувствуют себя обманутыми и без представителя в парламенте», — говорят сторонники избирательной реформы. Избиратели не хотят чувствовать себя обманутыми — и это ведет к ещё одному не очень желательному проявлению недостатков однотуровой мажоритарной системы: она заставляет людей голосовать «тактически». Если кандидат от любимой партии считается непроходным, то его сторонники отдают голос наименее неприятному для них кандидату из числа имеющих шансы на победу, и это встречается сплошь и рядом. Впрочем, при пропорциональной системе сторонники мелких партий тоже сталкиваются с такой проблемой.

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Противники мажоритарной системы утверждают, ссылаясь в том числе на это «тактическое голосование», что она консервирует фактическую двухпартийность. Их оппоненты возражают, что как раз выборы по округам позволяют баллотироваться и по крайней мере надеяться на успех самым разным мелким партиям и независимым кандидатам. Кандидаты-иностранцы В большинстве демократий мира выдвигать свои кандидатуры на выборах имеют право только граждане стран, но в бывшей Британской империи на выборах Палаты общин могут баллотироваться не только подданные Соединенного Королевства, но и граждане Ирландии, а также граждане стран Содружества, имеющие право на свободный въезд и постоянное проживание в Британии. При этом стать независимым кандидатом в депутаты парламента очень просто: достаточно собрать подписи всего десяти зарегистрированных в округе избирателей, правильно заполнить анкету и подать эти документы в срок — за 19 рабочих дней до выборов. Процедура регистрации кандидатов от партий тоже совсем проста, как и официальная регистрация партий. При Избирательной комиссии Великобритании и Северной Ирландии сейчас зарегистрированы 405 партий, от больших до микроскопических. В их число входят, например, партия «Пивко, табачок и шкварки», «Аль-Зебабистская партия Уууга», партия «Рыла — вон из корыта», партия «Дети Атома», Партия космических флотов. Есть и Партия здравого смысла.

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До самого недавнего времени премьер-министр теоретически имел право назначать новые выборы когда угодно. Много лет назад об этом вспоминал президент России Владимир Путин, обосновывая своеобразие российской «суверенной демократии»: вот в Британии, сказал он как-то, премьер-министр может занимать свой пост сколько захочет. Де-факто, конечно, выборы и смена премьеров в Британии проходили достаточно регулярно, а в последние шесть лет этот аргумент утратил силу и де-юре. В 2011 году в Британии был принят «Акт о фиксированном сроке полномочий парламента», и по этому закону выборы в Палату общин теперь должны проходить каждые пять лет в первый четверг мая. Досрочные выборы допускаются в двух случаях: при вотуме недоверия правительству, а также в случае, если за самороспуск и новые выборы проголосуют более двух третей депутатов. Последней процедурой и воспользовалась премьер-министр Тереза Мэй, объявив в апреле перевыборы парламента. Юри Вендик. Русская служба Би-би-си