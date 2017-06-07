Коми заявил, что Трамп предлагал избавиться от «российского» расследования
По словам бывшего шефа ФБР, президент уверял, что не имеет никакого отношения к России, а расследование мешает ему действовать в интересах США.
По словам бывшего шефа ФБР, президент уверял, что не имеет никакого отношения к России, а расследование мешает ему действовать в интересах США.
ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему отказаться от «российского» расследования.
«Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он описал расследование в отношении России как “облако”, которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России», — говорится в письменных показаниях, которые Коми дал конгрессу.
По словам бывшего шефа бюро, президент спросил, что можно сделать, чтобы «убрать облако». «Я ответил, что мы расследуем вопрос как можно быстрее и что это будет к большой пользе, если мы ничего не найдем и хорошо сделаем свою работу», — написал Коми.
Разговор состоялся на следующий день после отставки советника. Президент заявил, что «Флинн не сделал ничего неправильного, говоря с русскими, но он должен был от него избавиться, поскольку тот ввел в заблуждение
Трамп уволил Коми в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Глава ФБР вел расследование в отношении президента на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
Некоторое время назад для расследования «связей Трампа с Россией» был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.