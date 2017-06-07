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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Коми заявил, что Трамп предлагал избавиться от «российского» расследования

По словам бывшего шефа ФБР, президент уверял, что не имеет никакого отношения к России, а расследование мешает ему действовать в интересах США.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему отказаться от «российского» расследования.

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«Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он описал расследование в отношении России как “облако”, которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России», — говорится в письменных показаниях, которые Коми дал конгрессу.

По словам бывшего шефа бюро, президент спросил, что можно сделать, чтобы «убрать облако». «Я ответил, что мы расследуем вопрос как можно быстрее и что это будет к большой пользе, если мы ничего не найдем и хорошо сделаем свою работу», — написал Коми.

Он также рассказал, что Трамп говорил ему про Майкла Флинна.

Разговор состоялся на следующий день после отставки советника. Президент заявил, что «Флинн не сделал ничего неправильного, говоря с русскими, но он должен был от него избавиться, поскольку тот ввел в заблуждение вице-президента (Майкла Пенса)». Трамп добавил, что у него есть обеспокоенность по поводу Флинна, но он не хочет вдаваться в детали.

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Трамп уволил Коми в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Глава ФБР вел расследование в отношении президента на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не полностью раскрыл содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ со ссылкой на спецслужбы утверждали, что они обсуждали возможное снятие антироссийских санкций. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передано неверно.

Некоторое время назад для расследования «связей Трампа с Россией» был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.

Комментарии
4
максим !!!
а еще трамп от Коми требовал личной преданности ...а в США как известно главенствует закон и такие отношения между директором ФБР и президентом неприемлемы ....думаю старая кремлевская марионетка и года в Белом Доме не отработает
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Иван Иванов
И ,что,смотря где, поставить запятую...
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арсений сидоров
сейчас всё как в тумане. Только через 50-100 лет нам расскажут бермудские тайны. Но нас уже не будет. А потомкам это будет пофику.
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