Коми заявил, что Трамп предлагал избавиться от «российского» расследования

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал ему отказаться от «российского» расследования.

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«Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР. Он описал расследование в отношении России как “облако”, которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны. Он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России», — говорится в письменных показаниях, которые Коми дал конгрессу. По словам бывшего шефа бюро, президент спросил, что можно сделать, чтобы «убрать облако». «Я ответил, что мы расследуем вопрос как можно быстрее и что это будет к большой пользе, если мы ничего не найдем и хорошо сделаем свою работу», — написал Коми.

Он также рассказал, что Трамп говорил ему про Майкла Флинна.

Разговор состоялся на следующий день после отставки советника. Президент заявил, что «Флинн не сделал ничего неправильного, говоря с русскими, но он должен был от него избавиться, поскольку тот ввел в заблуждение вице-президента (Майкла Пенса)». Трамп добавил, что у него есть обеспокоенность по поводу Флинна, но он не хочет вдаваться в детали.

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