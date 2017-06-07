Кайрат Келимбетов получил неожиданное назначение — СМИ

«На сайте ЕНПФ неожиданно появилась новая структура совета директоров Единого пенсионного накопительного фонда, об изменениях заранее ничего не сообщалось. С чем связаны изменения в совете директоров, также неизвестно», — говорится в сообщении.

Помимо Келимбетова в обновленный список совета директоров пенсионного фонда вошли заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева, представитель единственного акционера Руслан Бекетаев, директор департамента соцобеспечения и соцстрахования Министерства здравоохранения и социального развития Майраш Козжанова, независимый директор Бисенгали Таджияков, независимый директор Кадыржан Дамитов, управляющий партнер Global Sovereign Advisors Борис Борозан и председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбиби Наурызбаева. По данным источников издания, из совета директоров ЕНПФ выведен председатель правления АО «АТФ-Банк» Энтони Эспина.

Ранее Кайрат Келимбетов уже входил в совет по управлению активами ЕНПФ, еще будучи главой Национального банка. Причины изменений в совете директоров ЕНПФ пока неизвестны, также неизвестно, будет ли Келимбетов совмещать пребывание в совете директоров ЕНПФ с должностью главы международного финцентра «Астана».