В сентябре состоятся выборы двух депутатов Волгоградской областной Думы

Выборы пройдут по Дзержинскому и Среднеахтубинскому избирательному округу: Мандаты освободились в связи с избранием осенью прошлого года Татьяны Цыбизовой и Анны Кувычко депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

«Сегодня ответственное заседание — мы приняли решение о назначении дополнительных выборов в Волгоградскую областную Думу по двум одномандатным округам, а также ряд документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования, — сообщил временно осуществляющий полномочия председателя Избирательной комиссии Волгоградской области Анатолий Ярылкин. — Также принято решение о возложении полномочий окружных комиссий на территориальные избирательные комиссии Среднеахтубинского района и Дзержинского района города Волгограда».

Однако заявки от желающих стать кандидатами пока не принимаются: это станут делать спустя пять дней после опубликования в СМИ официального решения о назначении выборов.

Напомним, весной этого года произошли изменения в областном выборном законодательстве: для кандидатов в депутаты Волгоградской областной Думы, выдвинутых политическими партиями по одномандатным избирательным округам, определен срок представления в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации. Теперь он составляет 35 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Также принятый закон конкретизирует процедуру участия интернет-изданий в предвыборной агитации при проведении выборов и уточняет порядок согласования краткого наименования политических партий.

В Волгоградской области 10 сентября будут выбирать не только двух депутатов регионального парламента. В единый день голосования пройдет 71 кампания местного уровня: в 17 муниципальных районах и одном городском округе определятся должностные лица местного самоуправления. Замещению подлежит 301 мандат, из них 44 — главы сельских поселений и 257 — депутаты представительных органов местного самоуправления.