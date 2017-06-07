Украина после решения ВТО может запретить транзит российских товаров

На сегодня на рассмотрении ВТО находятся два иска Украины к РФ. Первый из них был подан в октябре 2015 года и касается ограничения РФ импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Второй был подан осенью 2016 года и касается запрета Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров. Кроме этого, Украина готовит третий иск к РФ, который будет посвящен введенным РФ ограничениям в отношении украинских продуктов питания.

«Для нас важно установление факта, что этот запрет является противоправным, и возможность со своей стороны также применить меры в ответ и достаточно на длительное время в размере того ущерба, который РФ нам нанесла», — сказала Микольская в эфире «5 канала».

По ее словам, Киев ждет начала рассмотрения по сути своей жалобы в ВТО на запрет Россией транзита украинских товаров. «Мы сейчас находимся на этапе фактически формирования панели, потому что Российская Федерация не спешит ее формировать, сейчас мы ждем, чтобы у нас началось рассмотрение по сути… Мы понимаем, что это политически мотивированное решение, мы понимаем, что никакой экономики, национальной безопасности там нет», — сказала Микольская.

Она считает, что РФ добровольно не отменит эту меру.

С 1 января 2016 года правительство РФ ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки из Украины в Казахстан через РФ должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.