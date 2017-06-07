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23:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко готов назначить представителя Украины при НАТО

В Администрации президента уточнили, что глава государства во время выступления в парламенте в сентябре конкретизирует направления дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко скоро подпишет указ о назначении представителя страны при НАТО, сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

«Мы очень радуемся тому, что НАТО сейчас превращается в весомый фактор безопасности нашего государства. Скоро наш президент подпишет указ о назначении представителя Украины при НАТО, и, таким образом, мы на полную мощность будем развивать наше сотрудничество с этим альянсом», — сказал Елисеев в эфире телеканала «112 Украина».

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Также, по его словам, Порошенко во время выступления в парламенте в сентябре конкретизирует направления дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО.

В конце мая исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявлял, что Порошенко уже определился с кандидатурой главы миссии Украины при НАТО, его назначение ожидается в ближайшие недели. Божок с 2013 года был заместителем руководителя миссии Украины при НАТО. С июня 2015 года является исполняющим обязанности главы миссии, поэтому в Киеве до сих пор ждут назначения не исполняющего обязанности, а руководителя миссии.

Ранее стало известно также, что заседание комиссии Украина — НАТО с участием Порошенко состоится в рамках встречи Североатлантического совета, которая пройдет 9—10 июля в Киеве, также в Киев в эти дни приедет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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