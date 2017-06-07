Порошенко готов назначить представителя Украины при НАТО

«Мы очень радуемся тому, что НАТО сейчас превращается в весомый фактор безопасности нашего государства. Скоро наш президент подпишет указ о назначении представителя Украины при НАТО, и, таким образом, мы на полную мощность будем развивать наше сотрудничество с этим альянсом», — сказал Елисеев в эфире телеканала «112 Украина».

Также, по его словам, Порошенко во время выступления в парламенте в сентябре конкретизирует направления дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО.

В конце мая исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок заявлял, что Порошенко уже определился с кандидатурой главы миссии Украины при НАТО, его назначение ожидается в ближайшие недели. Божок с 2013 года был заместителем руководителя миссии Украины при НАТО. С июня 2015 года является исполняющим обязанности главы миссии, поэтому в Киеве до сих пор ждут назначения не исполняющего обязанности, а руководителя миссии.

Ранее стало известно также, что заседание комиссии Украина — НАТО с участием Порошенко состоится в рамках встречи Североатлантического совета, которая пройдет 9—10 июля в Киеве, также в Киев в эти дни приедет генсек НАТО Йенс Столтенберг.