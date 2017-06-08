Расследование в Катаре подтвердило, что к скандалу привела кибератака

«Следственная группа подтвердила, что незаконные действия осуществлялись с применением высоких технологий и инновационных методов через лазейки в сайте Катарского агентства новостей», — приводит Рейтер выдержки из заявления МИД Катара.

Кто мог стоять за кибератакой, в заявлении министерства не сообщается.

Кто мог стоять за кибератакой, в заявлении министерства не сообщается.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.