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09:33 (мск), источник: Ведомости

Проблемы молодежи станут одной из важных тем президентских выборов

Это нужно и для повышения явки, и для отвлечения молодых людей от протестов.

Источник: Reuters

Одной из важных тем президентских выборов — 2018 может стать тема молодежи: она даст повод поговорить о будущем страны и впишется в концепцию образа будущего, рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к администрации президента. Готовится большой объем социологических исследований по этой теме, говорит один из собеседников, другой подтверждает, что ВЦИОМ и ФОМ проведут такие исследования по заказу администрации. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров эту информацию подтвердил, директор ФОМа Александр Ослон — не подтвердил, но и не опроверг.

По словам одного из собеседников, в кампании тема молодежи будет использоваться как набор инициатив, ориентированных на эту группу, в том числе связанных с качеством образования, первым наймом, трудоустройством, кредитными программами, цифровой экономикой, безопасностью. Будет и соответствующее идеологическое сопровождение («будущее принадлежит молодым»), и пиар — концерты, форумы, фестиваль молодежи и студентов, говорит он. В обсуждении темы, по словам собеседника, участвуют также главный редактор «Эксперта» Валерий Фадеев и политолог Олег Матвейчев (оба отказались это подтверждать). В администрации президента молодежную политику курирует замначальника управления внутренней политики Тимур Прокопенко — он, в частности, был на парламентских слушаниях по проблемам молодежи, которые устраивала Госдума в мае.

Прошлой осенью Владимир Путин сказал в кулуарах, что хотел бы, чтобы тема молодежи поднималась активнее, рассказывает еще один собеседник, близкий к администрации: «Чем старше становится человек, тем больше он любит молодежь». В итоге Росмолодежь и администрация президента стали разрабатывать свои программы, Белый дом тоже получил соответствующие поручения — осенью будет презентация правительственных программ, все это будет и во время президентских выборов, говорит он: «Понятно, что это будет не основная тема кампании, но она будет поднята».

После митингов 26 марта многие эксперты отмечали, что в них участвовало большое число молодых людей, власть тоже заговорила о проблемах молодежи.

В Госдуме прошли парламентские слушания, президент подписал указ о «десятилетии детства», план которого в течение трех месяцев должно подготовить правительство. Путин на Петербургском форуме заявил о необходимости создать на базе форума молодежную секцию, поскольку «именно молодое поколение идет в завтрашний день»: «Это именно те люди, кому будущее строить и кому в нем жить. Участники этой секции могли бы вместе анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации в целом».

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В мае эксперты Высшей школы экономики опубликовали исследование о ценностных ориентациях студенчества, согласно которому две трети студентов считают коррупцию основной проблемой страны, при этом большинство опрошенных не доверяют ни политикам, ни чиновникам. В среду Росмолодежь представила свое ежегодное исследование о положении молодежи. По словам руководителя агентства Александра Бугаева, в 2017 г. произошел всплеск интереса к молодежной политике. Согласно этому исследованию 27% молодых людей тревожит нестабильная обстановка в стране, а 17% не считают себя патриотами. На первом месте среди тревог у молодых людей стоит страх не реализовать себя в жизни, но только 27% говорят, что видят счастье в работе. Каждый пятый готов участвовать в акциях протеста в случае нарушения его прав, и столько же говорят, что могли бы вступить в какую-либо партию.

Эксперты, принимавшие участие в исследовании, считают, что необходимо создавать для молодежи социальные лифты и давать ей возможность участвовать в политике.

Идеология нового внутриполитического блока Кремля по молодежной теме была изложена в послании президента 2016 г., напоминает бывший федеральный чиновник. Тогда Путин заявил, что видит в молодом поколении «надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке». «Верю, что это поколение способно не только отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, культурной повестки глобального развития», — сказал президент. Теперь молодежь хотят встроить в президентскую кампанию и удержать лидерство Путина в этой аудитории, заодно мобилизовав на выборы, считает собеседник: «Молодежь неоднородна и динамична, сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться». В этой теме есть риски, ведь на верхушку социальных лифтов поднимаются дети чиновников, признает он: «С другой стороны, если вместе с ними вырастет некоторое количество обычных молодых людей, то это будет выглядеть как минимум приличнее».

В России есть стратегия молодежной политики, ничто не мешало ее использовать раньше, говорит еще один человек, близкий к администрации: «Тема человеческого капитала важна, но пока не ясно, как она будет использована. Никто ведь не вспоминал о нынешней стратегии, а власть осуществляла в том числе взаимоисключающие шаги: принимала защищающие детей законы и раскручивала людей, которые говорили, что не важно, что ребенок живет в неблагополучной семье, главное — в своей». По мнению собеседника, тема войдет в политическую повестку, только если она отвечает реальным запросам граждан.

Тема молодежи актуализировалась за счет того, что на президентских выборах будет голосовать большое число тех, кто раньше не голосовал, отмечает Федоров. К тому же на молодых сделал ставку Алексей Навальный и в итоге на митингах 26 марта до 20% участников были молодыми людьми, подчеркивает социолог: «Молодежь может пойти на участки, а может остаться дома. При этом непонятно, за кого они будут голосовать, — именно поэтому за нее бьются разные политические силы». По его мнению, молодежная тема будет оставаться в фокусе как минимум ближайший год:

Миллениалы — очень непонятная среда для всех. Причем здесь не только политический интерес, но и интерес бизнеса, работодателей — эти люди выходят на рынок труда, и работодателям необходимо выстраивать с ними коммуникацию.

По словам замдиректора «Левада-центра» Алексея Гражданкина, молодежь больше всех поддерживает нынешнюю систему, но при этом наименее политически активна, а в силу демографических обстоятельств эта группа не очень велика. «Потенциал поддержки системы, при которой они выросли, можно было бы использовать, например, влияя на них через родителей. А в то же время саму молодежь можно было бы использовать для кампании, поскольку молодые лица вызывают симпатии и их появление могло бы также оказать влияние на аудиторию», — считает социолог.

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Митинги не стали поводом к разговору о молодежи, считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, «там было не больше молодежи, чем обычно». Он отмечает, что тема молодежи использовалась на выборах всегда и сейчас появляется возможность вновь ее поднять. При этом сейчас происходит попытка расширить идеологическое поле, сузившееся за последние годы, — именно поэтому президент недавно встречался с производителями мультфильмов, ведь они создают контент, который больше всего популярен на Западе из того, что создано в России, подчеркивает Кузнецов: «Расширение этого поля будет происходить и под выборы, в том числе за счет включения в него темы молодежи без попытки разделить ее на правильную или неправильную. Нужно давать возможности для реализации всем».

Молодежь всегда была важным элементом поддержки нынешнего президента, но ее всегда использовали по-разному, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «При [Владиславе] Суркове — как оружие против оппозиции. Сейчас нужно больше активного электорального “мяса”, видимо, есть сомнение в других возрастных группах. Нужно вырастить поколение конформистски настроенных людей. Повлияло и то, что молодежь стала очень заметна на протестных акциях, а идеология помогает предотвратить их участие в протестах». Социологи говорят, что молодежь настроена более конформистски и инертно, напоминает эксперт: «Они не видели никого кроме Путина, хотят решать бытовые проблемы. Они ищут работу и, реалистично оценивая рынок труда, хотят работать в госструктурах — отсюда конформизм и иждивенчество». Говорить о социальных лифтах в системе, где нет свободной экономической конкуренции, бессмысленно, подчеркивает Колесников: «Здесь социальные лифты есть только для спецмолодежи и спецдетей. Остальные — искусственные и никуда не двигаются. Сколько было разговоров, что участие в “Молодой гвардии” или в “Наших” — это и есть социальные лифты, но в итоге они сработали только для единиц. То же самое будет сейчас: в этих социальных лифтах есть две кнопки, вверх и вниз, но, чтобы они работали, надо быть сыном как минимум члена нынешнего политбюро».

Комментарии
2
Петр Петров
Насмотрелась я на эту молодежь. Уже в политике, Яблоко, ЛДПР, и прочие пэрэ и фрукты. Лучше бы не раскрывали рот, умнее бы выглядели. Оспидя, такую ересь несут, что просто волосы дыбом.
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Александр Иванов
Социальные лифты работают только для детей чиновников и их приближенных, ничего не изменится при действующей власти. Кумовство не искоренить пока не изменится образ мышления населения и мы не начнем требовать ответов на вопрос на что тратятся государственные деньги ?
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