Проблемы молодежи станут одной из важных тем президентских выборов

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Одной из важных тем президентских выборов — 2018 может стать тема молодежи: она даст повод поговорить о будущем страны и впишется в концепцию образа будущего, рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к администрации президента. Готовится большой объем социологических исследований по этой теме, говорит один из собеседников, другой подтверждает, что ВЦИОМ и ФОМ проведут такие исследования по заказу администрации. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров эту информацию подтвердил, директор ФОМа Александр Ослон — не подтвердил, но и не опроверг. По словам одного из собеседников, в кампании тема молодежи будет использоваться как набор инициатив, ориентированных на эту группу, в том числе связанных с качеством образования, первым наймом, трудоустройством, кредитными программами, цифровой экономикой, безопасностью. Будет и соответствующее идеологическое сопровождение («будущее принадлежит молодым»), и пиар — концерты, форумы, фестиваль молодежи и студентов, говорит он. В обсуждении темы, по словам собеседника, участвуют также главный редактор «Эксперта» Валерий Фадеев и политолог Олег Матвейчев (оба отказались это подтверждать). В администрации президента молодежную политику курирует замначальника управления внутренней политики Тимур Прокопенко — он, в частности, был на парламентских слушаниях по проблемам молодежи, которые устраивала Госдума в мае. Прошлой осенью Владимир Путин сказал в кулуарах, что хотел бы, чтобы тема молодежи поднималась активнее, рассказывает еще один собеседник, близкий к администрации: «Чем старше становится человек, тем больше он любит молодежь». В итоге Росмолодежь и администрация президента стали разрабатывать свои программы, Белый дом тоже получил соответствующие поручения — осенью будет презентация правительственных программ, все это будет и во время президентских выборов, говорит он: «Понятно, что это будет не основная тема кампании, но она будет поднята».

После митингов 26 марта многие эксперты отмечали, что в них участвовало большое число молодых людей, власть тоже заговорила о проблемах молодежи.

В Госдуме прошли парламентские слушания, президент подписал указ о «десятилетии детства», план которого в течение трех месяцев должно подготовить правительство. Путин на Петербургском форуме заявил о необходимости создать на базе форума молодежную секцию, поскольку «именно молодое поколение идет в завтрашний день»: «Это именно те люди, кому будущее строить и кому в нем жить. Участники этой секции могли бы вместе анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации в целом».

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В мае эксперты Высшей школы экономики опубликовали исследование о ценностных ориентациях студенчества, согласно которому две трети студентов считают коррупцию основной проблемой страны, при этом большинство опрошенных не доверяют ни политикам, ни чиновникам. В среду Росмолодежь представила свое ежегодное исследование о положении молодежи. По словам руководителя агентства Александра Бугаева, в 2017 г. произошел всплеск интереса к молодежной политике. Согласно этому исследованию 27% молодых людей тревожит нестабильная обстановка в стране, а 17% не считают себя патриотами. На первом месте среди тревог у молодых людей стоит страх не реализовать себя в жизни, но только 27% говорят, что видят счастье в работе. Каждый пятый готов участвовать в акциях протеста в случае нарушения его прав, и столько же говорят, что могли бы вступить в какую-либо партию.

Эксперты, принимавшие участие в исследовании, считают, что необходимо создавать для молодежи социальные лифты и давать ей возможность участвовать в политике.

Идеология нового внутриполитического блока Кремля по молодежной теме была изложена в послании президента 2016 г., напоминает бывший федеральный чиновник. Тогда Путин заявил, что видит в молодом поколении «надежную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке». «Верю, что это поколение способно не только отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, культурной повестки глобального развития», — сказал президент. Теперь молодежь хотят встроить в президентскую кампанию и удержать лидерство Путина в этой аудитории, заодно мобилизовав на выборы, считает собеседник: «Молодежь неоднородна и динамична, сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться». В этой теме есть риски, ведь на верхушку социальных лифтов поднимаются дети чиновников, признает он: «С другой стороны, если вместе с ними вырастет некоторое количество обычных молодых людей, то это будет выглядеть как минимум приличнее». В России есть стратегия молодежной политики, ничто не мешало ее использовать раньше, говорит еще один человек, близкий к администрации: «Тема человеческого капитала важна, но пока не ясно, как она будет использована. Никто ведь не вспоминал о нынешней стратегии, а власть осуществляла в том числе взаимоисключающие шаги: принимала защищающие детей законы и раскручивала людей, которые говорили, что не важно, что ребенок живет в неблагополучной семье, главное — в своей». По мнению собеседника, тема войдет в политическую повестку, только если она отвечает реальным запросам граждан. Тема молодежи актуализировалась за счет того, что на президентских выборах будет голосовать большое число тех, кто раньше не голосовал, отмечает Федоров. К тому же на молодых сделал ставку Алексей Навальный и в итоге на митингах 26 марта до 20% участников были молодыми людьми, подчеркивает социолог: «Молодежь может пойти на участки, а может остаться дома. При этом непонятно, за кого они будут голосовать, — именно поэтому за нее бьются разные политические силы». По его мнению, молодежная тема будет оставаться в фокусе как минимум ближайший год:

Миллениалы — очень непонятная среда для всех. Причем здесь не только политический интерес, но и интерес бизнеса, работодателей — эти люди выходят на рынок труда, и работодателям необходимо выстраивать с ними коммуникацию.

По словам замдиректора «Левада-центра» Алексея Гражданкина, молодежь больше всех поддерживает нынешнюю систему, но при этом наименее политически активна, а в силу демографических обстоятельств эта группа не очень велика. «Потенциал поддержки системы, при которой они выросли, можно было бы использовать, например, влияя на них через родителей. А в то же время саму молодежь можно было бы использовать для кампании, поскольку молодые лица вызывают симпатии и их появление могло бы также оказать влияние на аудиторию», — считает социолог.

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