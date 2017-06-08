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01:40 (мск), источник: РИА Новости

Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России Владимире Путине он пытается не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США.

Источник: РИА Новости

С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года.

В интервью изданию Star Tribune о цели своей картины Стоун заявил: «Это критически важно для США — понять другую точку зрения».

Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.
Оливер Стоун
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Фильм Стоуна, с отрывками из которого ознакомились некоторые журналисты, уже вызвал критику в адрес режиссера со стороны ряда СМИ в США. Автора упрекают в пророссийской позиции и в симпатиях к российскому президенту. Ранее Стоун подвергался обвинениям в антиамериканизме за фильм о конфликте на Украине, а также за интервью с лидерами Кубы Фиделем Кастро и Венесуэлы Уго Чавесом.

У Стоуна также поинтересовались мнением относительно интервью, которое на прошлой неделе взяла у президента РФ журналистка телеканала NBC Мегин Келли.

«Я думаю, она была привлекательна и она задавала жесткие вопросы, но она не могла спорить с ним (Путиным — ред.) и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей», — сказал Стоун, отметив, что в отличие от нее российский президент «знал то, о чем говорил».

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При этом он назвал стиль ее интервью «как из пулемета», подразумевая большое количество вопросов.

«Я не журналист. Я снимаю кино, и у меня был другой подход», — сказал Стоун.

Интервью Путин на NBC было показано в воскресенье в вечерний «прайм-тайм». Однако в эфир попали лишь 10 минут беседы, которые были серьезно смонтированы. Почти все вопросы журналистки касались так называемого «вмешательства РФ» в выборы в США. Путин в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их бездоказательными.

Комментарии
1
СЕРГЕЙ АНТОШКИН
это чисто террапевтическое объяснение --- если начался понос таблетки от него
возможно пронос остановят... но вряд ли избавят от причин заболевания
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