Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине

Источник: РИА Новости

С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года. В интервью изданию Star Tribune о цели своей картины Стоун заявил: «Это критически важно для США — понять другую точку зрения».

Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений. Оливер Стоун

Фильм Стоуна, с отрывками из которого ознакомились некоторые журналисты, уже вызвал критику в адрес режиссера со стороны ряда СМИ в США. Автора упрекают в пророссийской позиции и в симпатиях к российскому президенту. Ранее Стоун подвергался обвинениям в антиамериканизме за фильм о конфликте на Украине, а также за интервью с лидерами Кубы Фиделем Кастро и Венесуэлы Уго Чавесом. У Стоуна также поинтересовались мнением относительно интервью, которое на прошлой неделе взяла у президента РФ журналистка телеканала NBC Мегин Келли. «Я думаю, она была привлекательна и она задавала жесткие вопросы, но она не могла спорить с ним (Путиным — ред.) и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей», — сказал Стоун, отметив, что в отличие от нее российский президент «знал то, о чем говорил».

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