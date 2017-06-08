СМИ: карта «Мир» станет электронной зачетной книжкой

Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты «Мир»

По данным газеты, студенты будут идентифицироваться по национальным картам и с их помощью можно будет просматривать и редактировать оценки в онлайн-режиме через интернет с мобильного телефона.

«Мир» будет привязана к зачетным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами, уже действующими в российских школах, — сообщает издание.

Как рассказал газете вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов, привязка зачетной книжки к «Миру» будет стоить 5−10 млн рублей и потребует участия нескольких компаний, так как банки не занимаются созданием компьютерных систем для вузов.

В минобрнауки не ответили на запрос газеты.