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02:56 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: карта «Мир» станет электронной зачетной книжкой

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Карта «Мир» в 2018 году может стать электронной зачетной книжкой, вся информация которой будет храниться на серверах вузов, интегрированных с картой, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу подконтрольной Центробанку Национальной системы платежных карт «Мир».

Источник: РИА Новости
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По данным газеты, студенты будут идентифицироваться по национальным картам и с их помощью можно будет просматривать и редактировать оценки в онлайн-режиме через интернет с мобильного телефона.

«Мир» будет привязана к зачетным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами, уже действующими в российских школах, — сообщает издание.

Как рассказал газете вице-президент банка ТКБ Игорь Антонов, привязка зачетной книжки к «Миру» будет стоить 5−10 млн рублей и потребует участия нескольких компаний, так как банки не занимаются созданием компьютерных систем для вузов.

В минобрнауки не ответили на запрос газеты.

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