Какие-то странные претензии ко мне у правоохранительных органов Хабаровска — Ворсин

Хабаровск, 8 июня, AmurMedia.

В штабе Навального в Хабаровске странными назвали возникшие претензии правоохранительных органов. Мне ставят в вину нарушение порядка организации митинга-шествия на 12 июня, но я-то не являюсь организатором, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

— Вчера судебное разбирательство по моему поводу отложили до пятницы. Я, если честно, не понял сути претензий ко мне правоохранительных органов. Меня пытаются обвинить в нарушении порядка организации митинга-шествия, намеченного на 12 июня. Но я-то официально не являюсь организатором этой акции, в уведомлении стоят совсем другие фамилии! А мне говорят, ну и что, вы же подавали уведомление в мэрию. То есть такое ощущение, что для полиции разницы нет, подаешь заявление на организацию акции или организовываешь ее. Думаю, что суд все-таки разберется, — сообщил Алексей Ворсин.

Напомним, Алексея Ворсина вчера задержали и доставили в суд Краснофлотского района сотрудники Центра противодействия экстремизму. По предварительным данным, его подозревают в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.