Какие-то странные претензии ко мне у правоохранительных органов Хабаровска — Ворсин
По словам оппозиционера, ему вменяют в вину действия, которых он ну никак не мог совершить.
По словам оппозиционера, ему вменяют в вину действия, которых он ну никак не мог совершить.
Хабаровск, 8 июня, AmurMedia.
В штабе Навального в Хабаровске странными назвали возникшие претензии правоохранительных органов. Мне ставят в вину нарушение порядка организации
— Вчера судебное разбирательство по моему поводу отложили до пятницы. Я, если честно, не понял сути претензий ко мне правоохранительных органов. Меня пытаются обвинить в нарушении порядка организации
Напомним, Алексея Ворсина вчера задержали и доставили в суд Краснофлотского района сотрудники Центра противодействия экстремизму. По предварительным данным, его подозревают в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.
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