Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
С радаров пропал самолет со 116 пассажирами на борту
Анна Семенович прокомментировала свою беременность
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
СМИ: поехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
СМИ: Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей
СМИ: Бузова пришла на свадьбу в откровенном наряде
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Глюкоза опубликовала фото с разбитой губой и синяками - СМИ
Табаков и другие клиенты банка лишились миллионов
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
04:55 (мск), источник: РБК

Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы

В Евросоюзе «созревает ситуация» для изменения курса ЕС в отношении России, заявил в интервью газете «Известия» российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

Источник: Reuters
Читайте также
Меркель призвала Евросоюз брать судьбу в свои руки

По его данным, в скором времени представители Евросоюза также могут пересмотреть политику санкций в отношении России. «Гадать не буду. Скажу только, что ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер», — напомнил дипломат в ответ на вопрос, будут ли продлены антироссийские санкции.

«Рестриктивны​е меры», как добавил Чижов, — термин, по его мнению, «более корректный», нежели «санкции». Действие этой нормы, по информации постпреда, истечет 31 июля.

Комментарии
1
Анатолий Лысенко-Шариков
Причины для развала Советского Союза были очень просты:Сделали Горбачёва президентом и пошло........! И дальше так будет.......Человечество губят жадность зависть и глупость-у нас этого предостаточно!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет
В самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
В первую сотню международного рейтинга QS вошел российский вуз
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь