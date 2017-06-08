Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы

По его данным, в скором времени представители Евросоюза также могут пересмотреть политику санкций в отношении России. «Гадать не буду. Скажу только, что ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер», — напомнил дипломат в ответ на вопрос, будут ли продлены антироссийские санкции.

«Рестриктивны​е меры», как добавил Чижов, — термин, по его мнению, «более корректный», нежели «санкции». Действие этой нормы, по информации постпреда, истечет 31 июля.