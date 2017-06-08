На пост главы Шелехова «Единая Россия» выдвинет Сергея Липина

Таковы итоги предварительного голосования по определению кандидатуры, которое прошло 7 июня, сообщает пресс-служба ИРО ЕР. Действующий глава Шелехова Валерий Десятов занял второе место на предварительном голосовании.

Справка. Сергей Николаевич Липин родился 8 июля 1974 года. Гендиректор ООО «Народный маршрут», депутат думы Шелеховского района. Напомним, в 32 местных отделениях партии «Единая Россия», на территории которых пройдут муниципальные выборы, проходит процедура предварительного голосования. Она продлится до 11 июня.