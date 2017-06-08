На пост главы Шелехова «Единая Россия» выдвинет Сергея Липина
На пост главы Шелехова, выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинет Сергея Липина.
На пост главы Шелехова, выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинет Сергея Липина.
Таковы итоги предварительного голосования по определению кандидатуры, которое прошло 7 июня, сообщает
Справка. Сергей Николаевич Липин родился 8 июля 1974 года. Гендиректор ООО «Народный маршрут», депутат думы Шелеховского района. Напомним, в 32 местных отделениях партии «Единая Россия», на территории которых пройдут муниципальные выборы, проходит процедура предварительного голосования. Она продлится до 11 июня.