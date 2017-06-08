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05:55 (мск), источник: Newslab.ru

Депутаты раскритиковали идею «трезвых пятниц» в Красноярске

По мнению парламентариев, запрет на продажу алкоголя перед выходными приведет к новым проблемам.

Источник: Reuters

Депутаты Заксобрания Красноярского края не поддержали идею полицейских о введении «трезвых пятниц». Напомним, с предложением ввести запрет на розничную продажу алкоголя в этот день выступил главный полицейский края Александр Речицкий.

Он заявил, что действующего сейчас запрета на продажу алкоголя с 11 часов вечера до 8 часов утра недостаточно, так как продолжает расти количество преступлений, совершенных жителями края в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские даже обнародовали статистику таких преступлений по дням недели за ноябрь 2016 года: в понедельник и четверг — 37 преступлений; во вторник и субботу — 54 и 53 соответственно; в среду — 39; в пятницу — 63 (больше всего); в воскресенье — 43. «Таким образом, можно говорить о том, что наивысшая криминогенная активность, связанная с потреблением алкогольной продукции, в Красноярском крае приходится на пятницу», — резюмируют полицейские. По их мнению, «корни засилья “пьяной преступности”» кроются в доступности приобретения алкоголя.

Накануне инициативу полицейских рассмотрел комитет по безопасности и защите прав граждан краевого ЗС. У народных избранников такая инициатива не вызвала поддержки. Депутаты уверены, что один «трезвый день» проблему не решит. «Люди будут заранее покупать спиртное, делать запасы впрок, у многих появится соблазн начать дегустацию алкоголя заранее», — приводит доводы депутатов пресс-служба ЗС. Кроме того, высок риск роста выпуска суррогатной продукции.

В итоге депутаты решили, что вопрос требует тщательного анализа и рекомендовали провести широкое обсуждение моратория. Итоговое решение направят в комитет по промышленной политике, транспорту и связи.

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