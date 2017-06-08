Рада в четверг займется медициной, налогами и неправильной парковкой

Согласно повестке дня заседания, обнародованной на официальном сайте Рады, парламентарии рассмотрят ряд «медицинских законопроектов». В частности, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и нардеп, экс-глава Минздрава Олег Мусий представят в первом чтении проекты законов о государственных финансовые гарантии предоставления медицинских услуг и лекарственных средств и о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Во втором чтении глава комитета по вопросам охраны здоровья Ольга Богомолец представит законопроект о внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» (относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств).

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины) представит спикер Андрей Парубий, содокладчик глава комитета по иностранным дела Анна Гопко.

Во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона о Фонде энергоэффективности.

Отдельным пунктом в повестке дня стоят вопросы налоговой и таможенной политики.

Также парламентарии обсудят проект постановления об обращении в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам украинского происхождения.

Кроме того, народным избранникам предстоит в четверг заняться ужесточением наказания за парковку авто на местах для инвалидов, выделением жилья военнослужащим, денежной помощью сотрудникам Нацполиции, правилами въезда в Украину.