Рада в четверг займется медициной, налогами и неправильной парковкой
КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В четверг состоится очередное заседание Верховной Рады шестой сессии восьмого созыва, начало — в 10.00.
КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В четверг состоится очередное заседание Верховной Рады шестой сессии восьмого созыва, начало — в 10.00.
Согласно повестке дня заседания, обнародованной на официальном сайте Рады, парламентарии рассмотрят ряд «медицинских законопроектов». В частности, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и нардеп,
Во втором чтении глава комитета по вопросам охраны здоровья Ольга Богомолец представит законопроект о внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» (относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств).
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины) представит спикер Андрей Парубий, содокладчик глава комитета по иностранным дела Анна Гопко.
Во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона о Фонде энергоэффективности.
Отдельным пунктом в повестке дня стоят вопросы налоговой и таможенной политики.
Также парламентарии обсудят проект постановления об обращении в Европейский парламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам украинского происхождения.
Кроме того, народным избранникам предстоит в четверг заняться ужесточением наказания за парковку авто на местах для инвалидов, выделением жилья военнослужащим, денежной помощью сотрудникам Нацполиции, правилами въезда в Украину.