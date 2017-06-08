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07:03 (мск), источник: Kazinform

Путин прилетит в Астану во второй половине дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Прибытие Президента Российской Федерации Владимира Путина в Астану ожидается во второй половине дня. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Источник: Kazinform

Отметим, что Владимир Путин будет участвовать в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, который пройдет 8—9 июня. По данным пресс-службы Кремля, что Владимир Путин проведет двусторонние встречи с лидерами ряда государств, примет участие в церемонии открытия выставки «ЭКСПО-2017».

Напомним, в ходе саммита планируется обсудить вопросы текущей деятельности ШОС и принять важное для Организации решение — о предоставлении Индии и Пакистану статуса полноправных членов.

Также будут рассмотрены различные аспекты сотрудничества в рамках ШОС по обеспечению региональной безопасности, углублению торгово-экономического взаимодействия и продвижению гуманитарных связей. Состоится обмен мнениями по актуальным международным проблемам.

В Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2015 — 2016 годах в ШОС председательствовал Узбекистан.

Как ранее сообщалось, на саммит также прибыли Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай и Председатель КНР Си Цзиньпин.

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