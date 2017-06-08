Список обманутых дольщиков, которых поддержит краевой бюджет, будет расширен

По поручению главы Прикамья Максима Решетникова он подготовил расширенный список категорий обманутых дольщиков, которые могут рассчитывать на поддержку. В него вошли малоимущие граждане, дети-сироты, инвалиды первой, второй и третьей групп, молодые и многодетные семьи, ветераны труда и Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и военной службы, герои РФ и СССР, герои труда, пенсионеры, граждане, приобретавшие квартиру с помощью ипотеки, а также лица, признанные иждивенцами.

Министр строительства и ЖКХ рассказал об условиях предоставления поддержки пострадавшим участникам долевого строительства. Субсидии будут выплачиваться людям, площадь собственного жилья которых не превышает социальной нормы, членам жилищно-строительных кооперативов, тем, кто достраивает квартиры с помощью Пермского агентства ипотечного жилищного кредитования.

Если площадь приобретённого жилого помещения будет больше указанных социальных норм — разницу между размером субсидии и дополнительным взносом дольщик будет доплачивать самостоятельно. Субсидия предоставляется гражданину и членам его семьи только один раз и только в отношении одного «проблемного» объекта. По информации краевого министерства строительства под эти критерии попадают 64% обманутых дольщиков — 867 из 1369 человек.

«Обсуждение расширенного списка категорий дольщиков, которым будет оказываться государственная поддержка, показало, что члены палаты разделяют подход правительства региона к оказанию дифференцированной помощи более широкому кругу обманутых дольщиков. Считаем, что такой подход и проект постановления правительства, подготовленный по указанию главы региона, сбалансированы как с экономической и юридической, так и с моральной точек зрения», — отметил председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников.

Члены комиссий Общественной палаты поддержали проект представленных мер. 9 июня пройдёт первое заседание рабочей группы при Общественной палате с участием профильных госорганов и представителей обманутых дольщиков. Доклад о ситуации в сфере долевого строительства в Пермском крае представит председатель общественной палаты.

Источник — администрация губернатора Пермского края