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07:21 (мск), источник: NewsKo

Список обманутых дольщиков, которых поддержит краевой бюджет, будет расширен

Краевой министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин на совместном заседании комиссий Общественной палаты представил предложения по разрешению проблем обманутых дольщиков.

По поручению главы Прикамья Максима Решетникова он подготовил расширенный список категорий обманутых дольщиков, которые могут рассчитывать на поддержку. В него вошли малоимущие граждане, дети-сироты, инвалиды первой, второй и третьей групп, молодые и многодетные семьи, ветераны труда и Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и военной службы, герои РФ и СССР, герои труда, пенсионеры, граждане, приобретавшие квартиру с помощью ипотеки, а также лица, признанные иждивенцами.

Министр строительства и ЖКХ рассказал об условиях предоставления поддержки пострадавшим участникам долевого строительства. Субсидии будут выплачиваться людям, площадь собственного жилья которых не превышает социальной нормы, членам жилищно-строительных кооперативов, тем, кто достраивает квартиры с помощью Пермского агентства ипотечного жилищного кредитования.

Если площадь приобретённого жилого помещения будет больше указанных социальных норм — разницу между размером субсидии и дополнительным взносом дольщик будет доплачивать самостоятельно. Субсидия предоставляется гражданину и членам его семьи только один раз и только в отношении одного «проблемного» объекта. По информации краевого министерства строительства под эти критерии попадают 64% обманутых дольщиков — 867 из 1369 человек.

«Обсуждение расширенного списка категорий дольщиков, которым будет оказываться государственная поддержка, показало, что члены палаты разделяют подход правительства региона к оказанию дифференцированной помощи более широкому кругу обманутых дольщиков. Считаем, что такой подход и проект постановления правительства, подготовленный по указанию главы региона, сбалансированы как с экономической и юридической, так и с моральной точек зрения», — отметил председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников.

Члены комиссий Общественной палаты поддержали проект представленных мер. 9 июня пройдёт первое заседание рабочей группы при Общественной палате с участием профильных госорганов и представителей обманутых дольщиков. Доклад о ситуации в сфере долевого строительства в Пермском крае представит председатель общественной палаты.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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