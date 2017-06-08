Пятый раунд переговоров по Сирии в Астане перенесен
АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Встреча по Сирии, запланированная на
АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Встреча по Сирии, запланированная на
По словам Жайнакова,
В связи с этим пятый раунд переговоров по Сирии в Астане, намеченный на
«В дальнейшем
Четыре встречи по вопросам межсирийского урегулирования состоялись в январе, феврале, марте и мае в столице Казахстана. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.
Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно ему любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Документ подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.