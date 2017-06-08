Пятый раунд переговоров по Сирии в Астане перенесен

По словам Жайнакова, страны-гаранты — России, Турции и Ирана — в ближайшие недели продолжат рабочие встречи на экспертном уровне. В столицах этих стран будут согласованы вопросы, относящиеся к реализации достигнутых договоренностей о создании в Сирии четырех зон деэскалации, и ряд других вопросов, относящихся к укреплению режима прекращения боевых действий.

В связи с этим пятый раунд переговоров по Сирии в Астане, намеченный на 12—13 июня , будет перенесен.

«В дальнейшем страны-гаранты намерены информировать казахстанскую сторону о совместно выработанных сроках, уровне, участниках и повестке следующей встречи астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии», — заключил Ануар Жайнаков.

Четыре встречи по вопросам межсирийского урегулирования состоялись в январе, феврале, марте и мае в столице Казахстана. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.

Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум о создании зон безопасности. Согласно ему любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Документ подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.