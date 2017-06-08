Выборы мэра Омска могут пройти в конце ноября

14 июня в 9 утра комиссия определится с датами выборов мэра. Не исключено, что нового градоначальника назначат осенью, потому что эту идею поддержали даже первоначальные противники осенних выборов члены «Единой России».

В свою очередь, со свежей инициативой выступил член комиссии и глава фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин. Он предложил выбрать мэра в конце ноября. Более того парламентарий настаивает, чтобы комиссия передала полномочия Горсовету и позволила определиться с датами и утвердить их.

Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Омска:

— Комиссия не назначила новые выборы мэра по прошествии 20 дней со дня несостоявшейся кампании 19 апреля.