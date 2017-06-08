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08:22 (мск), источник: Om1.ru

Выборы мэра Омска могут пройти в конце ноября

Такую инициативу высказал член комиссии по выборам градоначальника Алексей Ложкин.

14 июня в 9 утра комиссия определится с датами выборов мэра. Не исключено, что нового градоначальника назначат осенью, потому что эту идею поддержали даже первоначальные противники осенних выборов члены «Единой России».

В свою очередь, со свежей инициативой выступил член комиссии и глава фракции ЛДПР в Горсовете Алексей Ложкин. Он предложил выбрать мэра в конце ноября. Более того парламентарий настаивает, чтобы комиссия передала полномочия Горсовету и позволила определиться с датами и утвердить их.

Алексей Ложкин, лидер фракции ЛДПР в Горсовете Омска:

— Комиссия не назначила новые выборы мэра по прошествии 20 дней со дня несостоявшейся кампании 19 апреля.

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Поэтому все полномочия по определению новых дат должны перейти к Горсовету. Мое предложение — начать избирательную кампанию 2 октября. После процедуры приема документов и собеседования с кандидатами. Однако не факт, что другие члены комиссии поддержат мою инициативу.

Между тем глава комиссии Сергей Тодоров не доступен для комментариев, но мы обязательно узнаем его мнение на этот счет. Наверняка у комиссии есть свои идеи.

Напомним, первые «ненародные» выборы мэра Омска 19 апреля признаны несостоявшимися из-за того, что к финальному моменту кампании — оглашению фамилии сменщика Вячеслава Двораковского, не осталось ни одного кандидата.

Так, вице-губернатору Станислав Гребенщикову пришлось отказаться от мэрских амбиций из-за уголовного дела Следкома России, возбужденного из-за злоупотребления должностными полномочиями на реконструкции здания «Саламандры». Министр труда и соцразвития Владимир Куприянов отозвал свои документы, сославшись на нездоровье. Последний кандидат Андрей Ерошевич самоустранился с выборов без объяснения причин.

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