Невнимание Бочарова довело депутатов до Генпрокуратуры

Как сообщает ВДТВ, поводом для столь решительного шага стало невнимание главы волгоградского региона к просьбам парламентариев и его настойчивое нежелание отчитываться перед ними о проделанной администрацией работе. Напомним, что Андрей Иванович игнорирует встречи с областными депутатами по данному вопросу уже третий год.

В обращении, которое легло на стол заместителя генпрокурора России Владимира Кикотя, представители регионального парламента — Михаил Таранцов, Алексей Буров, Владимир Попов, Геннадий Мурылев, Николай Свиридов — ссылаются на нормы федерального и областного законодательства, по которым Андрей Бочаров должен ежегодно выступать перед депутатами со своим отчетом. Так, во всяком случае, до него делали все предшественники.

Напомним, что на минувшей неделе по данному вопросу был просвещен также заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

В комментариях под постом активиста волгоградского ОНФ Эдгара Петросяна в «Фейсбуке» Евгению Васильевичу сообщили о сложившемся недопонимании между парламентариями и главой региона.

«Странно. Все отчитываются. Вот, премьер в Думе был», — погрузился тогда в задумчивость Ревенко.

Вслед за своим заместителем в тот же день узнал о волгоградских проблемах и сам секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

Добавим, что ранее депутаты Волгоградской областной думы требовали публичного отчета от губернатора Андрея Бочарова через прокуратуру региона. Однако это их обращение не возымело силы.