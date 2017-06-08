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08:36 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев и Потапов обсудили празднование Дня танкиста на полигоне «Старатель»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня, ИА УралПолит.Ru. На нижнетагильском полигоне «Старатель» отметят День танкиста, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы.

Ранее из-за переноса международной выставки вооружений Russia Arms Expo (RAE) в Подмосковье, перед руководством области вопрос дальнейшего развития и эффективного использования полигона.

Евгений Куйвашев поручил включить все мероприятия, проводимые на нем, в выставочные и событийные туристические календари. Перед правительством области поставлена задача продумать комплекс мер по повышению доступности для населения мероприятий, проводимых на полигоне.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, подготовку к мероприятиям вчера, 7 июня, обсудили глава региона Евгений Куйвашев и генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«В этом году праздник вписывается в перечень мероприятий, приуроченных к 75-летию Сталинградской битвы. Всем хорошо известно, что танки наши участвовали в этой битве и внесли вклад в победу. Важно и то, что принято решение о ежегодном проведении Дня танкиста в Нижнем Тагиле. Это праздник, который касается не только Нижнего Тагила или Свердловской области, но и всей России. Кроме того, он широко известен как в нашей стране, так и за рубежом, например, в Белоруссии. Уверен, что в этом году День танкиста будет грандиозным и серьезным событием как для жителей города, так и для всего Среднего Урала. Мы планируем пригласить к нам большое количество гостей, в том числе, иностранных. Думаю, что все, кто посетит этот праздник, останутся довольны», — отметил Александр Потапов.

Как писал «УралПолит.Ru», в апреле Евгений Куйвашев и глава Минпромторга Денис Мантуров договорились о проведении в Нижнем Тагиле празднования Дня Танкиста.

«Мы хотим заложить хорошую традицию — ежегодно праздновать День танкиста, который приходится на первую декаду сентября, в Нижнем Тагиле, где сосредоточено крупное российское производство танков. В этом году мы отмечаем дату сталинградской битвы. Первый состав танков Т-34, которые вступили в Сталинград в ноябре 1942 года, был собран именно в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие. Я думаю, что это было бы интересно как местным жителям, так и всему населению нашей страны. Таким образом мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила», — сказал глава Минпромторга России.

Напоминаем, весной 2017 года, вскоре после смены менеджмента на «Уралвагонзаводе» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что выставка Russia Arms Expo (RAE) с нижнетагильского полигона «Старатель» будет перенесена в подмосковный парк «Патриот».

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