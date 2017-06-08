В Красноярском крае обсудят создание единого центра опеки

На сессии Законодательного Собрания депутаты заслушали доклад уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой. Детский омбудсмен рассказала народным избранникам о том, в каких случаях чаще всего нарушаются права детей, а также высказалась за создание единого центра опеки.

В 2016 году в адрес детского омбудсмена поступило 845 обращений, что на 1,5% больше, чем в предыдущем. Количество рассмотренных вопросов составило 943. Мирошникова отметила, что в своих обращениях жители региона поднимают по несколько проблем одновременно, которые требуют включения различных структур и проведения проверок.

Говоря об особенностях 2016 года, Мирошникова отметила, что больше стало поступать коллективных обращений. Так, в прошлом году их было 11. Они содержали от 20 до 370 подписей заявителей. Это, например, обращение по поводу отказа от выдачи дополнительного набора молочных продуктов в Красноярске; по конфликтам в школах, в которые втянуты родители, дети, педагоги и ряд других.

По словам детского омбудсмена, сохраняется проблема с очередью в детские сады, также нарушения прав детей есть и в школах. В пример Мирошникова привела школу искусств в Академгородке, сообщив, что благодаря вмешательству депутатов Горсовета, Законодательного Собрания и омбудсмена, закрытия школы удалось избежать. Как отметила Мирошникова, детям пообещали предоставить другое помещение.

В ходе проверок по обращениям в 20% случаев удалось доказать, что права детей действительно нарушались и были восстановлены. 194 жизненные ситуации в интересах детей и семей были разрешены положительно, еще в 25% случаев нарушения прав детей не выявлено. В остальных случаях гражданам оказали юридическую или практическую помощь.

В заключение детский омбудсмен привела статистику обращений граждан. На первом месте по-прежнему нарушения прав детей в семьях (алименты, неисполнение обязанностей по воспитанию, лишение одного из родителей возможности общения с детьми после развода, конфликты в семьях и так далее); на втором — жилищные права; на третьем — жалобы на действия органов опеки и попечительства.

По сравнению с 2015 годом число последних возросло более чем в два раза: с 42 до 93 (это 10% от общего числа обращений). Граждане жалуются на незаинтересованность органов опеки в помощи семье, отсутствие индивидуального подхода, непрофессионализм, отмечают также волокиту и грубость. Омбудсмен отметила, что сегодня сохраняют свою актуальность такие вопросы, как конфликты в детских садах и школах, а также право детей на охрану здоровья и медпомощь.

Заслушав доклад, депутаты перешли к вопросам. Владислав Зырянов спросил о том, как уполномоченный относится к необоснованному лишению родительских прав. Ирина Мирошникова пояснила, что законодательную базу необходимо обновлять, также нужно обеспечить и контроль за деятельностью органов опеки. Вера Оськина обратила внимание на большое количество происшествий на дорогах с участием детей и спросила, какая работа запланирована в этой части с профильными министерствами. Омбудсмен отметила, что сотрудничество уже идет, также она подчеркнула, что в территориях и районных центрах проводят регулярные проверки объектов дорожного движения на безопасность.

Анатолий Самков спросил о том, насколько сотрудники опеки сегодня отвечают необходимым квалификациям.

«Ни в одном вузе не обучают быть сотрудником опеки. Качество работы в значительной степени зависит от подходов. В целом же нагрузка на органы опеки большая. Считаю, что количество тех полномочий, которые переданы опеке, невозможно выполнить в полной мере. На местах обеспечение сотрудниками составляет 40%», — подчеркнула она.

В этой связи, уполномоченный подняла вопрос об открытии в Красноярском крае единого органа опеки, отметив, что учреждение могло бы существенно снизить случаи нарушения прав детей и систематизировать работу с юными жителями региона. Депутат Илья Зайцев поинтересовался, что мешает краевой власти создать в регионе единый орган опеки. Омбудсмен пояснила, что ничего не мешает: «Необходимо убеждение и добрая воля», — добавила она.

Александр Глисков спросил, сохраняется ли в Красноярске очередь в детские сады. «Ваше категоричное мнение по этому поводу: надо строить или не надо?», — обратился депутат. «Потребность в местах в сады сохраняется — это очевидно», — ответила омбудсмен. Депутат Денис Притуляк рассказал о проблемах с реконструкцией школ в районах, спросив Мирошникову о том, какие рычаги воздействия, по ее мнению, еще нужны, чтобы работы были завершены. Уполномоченный пояснила, что все вопросы необходимо взять на контроль.

Елена Пензина подняла тему детей-сирот, подчеркнув, что выходя из детского дома, воспитанники остаются без поддержки и испытывают трудности с получением жилья. Она высказала мнение, что таких детей нужно сопровождать после выпуска из детдома еще какое-то время и помогать им с процедурами по получению жилья.

«Сегодня очередь на жилье в Красноярском крае составляет 7 тысяч человек — это очень много, большой скачок. Это говорит о том, что ситуация все-таки налажена. Работа по сопровождению таких детей начата в крае. Я согласна, памятки и перечни документов надо создавать, надо разъяснять детям эти моменты», — отметила детский омбудсмен.

По итогам обсуждения вопроса депутаты приняли доклад к сведению, а также отметили, что главной задачей для краевых властей должно стать создание единого центра по опеке и попечительству. Присутствующий на заседании сессии губернатор края Виктор Толоконский отметил, что готов обсуждать эту инициативу.