Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: страшное признание тверского стрелка при задержании
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Автомедон и мадригал: что хотел сказать Пушкин в «Е. Онегине»В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Савченко объяснила, почему с Путиным считаются во всем мире – СМИ
«Никаких шансов»: эксперты о будущем самолета РФ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Прекрасная мишень»: эксперт о новейшем авианосце США
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
08:35 (мск), источник: Newslab.ru

Назначен руководитель Агентства развития бизнеса

Ранее Александр Граматунов занимал должность заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края.

Источник: Reuters

Совет директоров утвердил на должность генерального директора Агентства развития бизнеса Александра Граматунова.

Ранее Александр Граматунов занимал должность заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края и курировал вопросы, связанные с инвестиционной политикой и реализацией государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» оказывает финансовые, консалтинговые, образовательные и иные услуги в рамках государственных программ развития предпринимательства. На базе агентства работают Региональные центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Проектный офис. Единственный акционер компании — Красноярский край.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Концерт рэпера на День города обойдется бюджету в 2 млн рублей
Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Пропавший в Мьянме самолет с телами погибших нашли в море
Расследование скандала в Катаре подтвердило версию кибератаки
Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
Ракета «Протон-М» со спутником США стартовала с Байконура
В Вашингтоне прошла панихида по убитому в США россиянину
Спорт
Кубок конфедераций: Акинфеев досчитает до ста 10 главных цифр о заявке сборной России на Кубок конфедераций
Авто
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего Отличительной чертой концепта стала единственная дверь, открывающаяся по принципу «крыло чайки», а также полностью закрытые колеса
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска После съемок документального фильма о российском президенте Оливер Стоун подарил ему пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика
Недвижимость
В России упростят регистрацию недвижимости
Какой кредит лучше взять на ремонт квартиры?
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни Новоиспеченному отцу понадобились «успокоительные».
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь