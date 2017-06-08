Назначен руководитель Агентства развития бизнеса

Совет директоров утвердил на должность генерального директора Агентства развития бизнеса Александра Граматунова.

Ранее Александр Граматунов занимал должность заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края и курировал вопросы, связанные с инвестиционной политикой и реализацией государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» оказывает финансовые, консалтинговые, образовательные и иные услуги в рамках государственных программ развития предпринимательства. На базе агентства работают Региональные центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Проектный офис. Единственный акционер компании — Красноярский край.